Макацарія зі своєю 19-річною дівчиною показав запальний ролик з машини

Відомий грузинський шоумен Іраклі Макацарія, який нещодавно вперше показав свою обраницю Лізу, насолоджувався разом з нею запальною музикою в машині.

Відповідне stories з'явилося на сторінці в Instagram 19-річної коханої знаменитості. Так, вони разом слухали пісню MONATIK "Кружит" і при цьому намагалися заспівати її, відкриваючи рот під музику (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Єлизавета позувала в сонцезахисних окулярах з білою оправою і чорному вбранні. Довге волосся було заплетене в косу, а на голові у дівчини був об'ємний аксесуар.

Макацарія зі своєю дівчиною позували в машині. instagram.com/stories/lizachichuaa

Коротко про знаменитість:

Іраклі Макацарія – грузинський шомен, заснував продакшн-компанію Maq Entertainment, яка однією з перших почала співпрацювати з Боллівудом. У 2016 році став головним героєм "Холостяк-6". А пізніше він все частіше почав з'являтися на українському телебаченні: зірка став тренером одного з відомих проєктів, а також брав участь в шоу "Танці з зірками".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Макацарія вперше показав свою кохану. Як виявилося, їй 19 років і вона теж з Грузії. На опублікованому знімку шоумен позував з дівчиною, на якому вони ніжно дивилися один одному в очі.