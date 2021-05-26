Макацария показал танцевальную тренировку со своей 19-летней возлюбленной. Видео

Известный грузинский шоумен Иракли Макацария поделился с поклонниками видео, на котором показал зажигательную танцевальную тренировку со своей возлюбленной Елизаветой. Пара двигалась в такт в тренажерном зале под ритмичную музыку.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. На нем 19-летняя Елизавета была запечатлена в голубых лосинах и топе, а 36-летний Иракли – в черных шортах с салатными полосками и в майке (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Иракли Макацария – грузинский шоумен, основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая одной из первых начала сотрудничать с Болливудом.

В 2016 году стал главным героем шоу "Холостяк-6". А позже он все чаще начал появляться на украинском телевидении: звезда был тренером программы "Зважені та щасливі", а также принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Напомним, ранее Макацария привел Осадчую в свой дом в Грузии и показал родных. Кроме того, знаменитость заявил, что давно уже мечтает о своих детях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иракли Макацария продемонстрировал видео, где танцует вместе с любимой Лизой. Пара исполнила зажигательный танец во дворе своего роскошного поместья.