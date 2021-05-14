Макацария и его 19-летняя девушка похвастались новым зажигательным танцем. Видео

Известный грузинский шоумен Иракли Макацария, который продолжает удивлять поклонников романтическими фото со своей избранницей Елизаветой, показал новое зажигательное видео. Влюбленные исполнили танец под ритмичную музыку.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Елизавета и Иракли продемонстрировали синхронные движения, наслаждаясь неповторимым моментом (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

Макацария был в классической рубашке и брюках, тогда как его 19-летняя девушка выбрала белые шорты и блузу с оголенными плечами.

Кроме того, мужчина также поделился снимком, на котором целует Лизу в щеку. Она в этот момент кокетливо смотрела в кадр, а на лице у нее сияла искренняя улыбка.

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Напомним, ранее Макацария привел Осадчую в свой дом в Грузии и показал родных. Кроме того, знаменитость заявил, что давно уже мечтает о своих детях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макацария поделился с поклонниками видео, на котором продемонстрировал зажигательный танец со своей спутницей. Пара станцевала на территории двора дома.