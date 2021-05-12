Макацария показал новый зажигательный танец с 19-летней возлюбленной. Видео

Известный грузинский шоумен Иракли Макацария, который не так давно показал публике избранницу Лизу, поделился с поклонниками видео, на котором продемонстрировал зажигательный танец со своей спутницей. Пара станцевала на территории двора дома, где отмечала день рождения сестры знаменитости.

Соответствующий ролик Макацария опубликовал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Влюбленная пара появилась на публике в стильных нарядах.

Так, сам Макацария танцевал в светлых брюках, черной рубашке на пуговицах, пиджаке и модных очках. Возлюбленная знаменитости Лиза была одета в темный блестящий комбинезон. Свой образ девушка дополнила массивными серьгами и прической в виде высокой гульки.

Коротко о знаменитости:

Иракли Макацария – грузинский шомен, основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая одной из первых начала сотрудничать с Болливудом.

В 2016 году стал главным героем "Холостяк-6". А позже он все чаще начал появляться на украинском телевидении: звезда стал тренером одного из известных проектов, а также принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Напомним, ранее Макацария привел Осадчую в свой дом в Грузии и показал родных. Кроме того, знаменитость заявил, что давно уже мечтает о своих детях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иракли Макацария продемонстрировал видео, где танцует вместе с любимой Лизой. Пара исполнила зажигательный танец во дворе своего роскошного поместья.