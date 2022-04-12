Макаревич поссорился с другом детства из-за войны в Украине: он для меня просто не существует

Популярный российский рок-музыкант, основатель и бессменный участник группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который с 2014 года осуждает агрессию Кремля и политику президента РФ Владимира Путина, признался, что после полномасштабного военного вторжения России в Украину разорвал контакты со многими товарищами, поддерживающими войну. В том числе, артист поссорился с близким другом детства.

По мнению певца, если человек одобряет варварские убийства и бомбардировки, то его лучше вычеркнуть из жизни. Своими мыслями он поделился с израильским изданием "Вести".

Как считает Макаревич, его конфликт со старым другом вполне объясним, поскольку человеческие отношения не могут продолжаться там, где кто-то поощряет преступную войну.

"Со старым другом детства мы просто не касались определенных тем, и в массе других вопросов у нас полное совпадение, он тоже художник. Но когда началась война и он ее поддержал, я его стер отовсюду. Есть какая-то грань, за которой уже не получается. Теперь он для меня просто не существует", – прокомментировал звезда.

Видео дня

Он также добавил, что "история с Украиной сильно омрачает существование", хотя и не касается его напрямую, поэтому музыкант надеется на скорейший мир.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Макаревич признался, кому адресованы его жесткие комментарии. По словам артиста, оскорбительные высказывания касались не народа РФ, а его политиков.

Также музыкант писал о фашизме в России. Он выразился, что Российская Федерация – это Четвертый Рейх, однако даже Адольфу Гитлеру не приходили в голову глупости, которые сейчас воплощает диктатор Путин.