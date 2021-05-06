Майли Сайрус появилась в эпатажном наряде из полупрозрачной ткани с бахромой. Фото

Известная американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус поделилась снимком, на котором позировала в эпатажном наряде: штаны с бахромой, множество украшений и лаковые длинные перчатки.

Соответствующие кадры исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в штанах со множеством блесток, через которые просвечивалось белье, белой майке и массивной обуви на высоком каблуке.

Свой образ знаменитость подчеркнула солнцезащитными очками квадратной формы, объемными украшениями на шее и руках, которые были одеты поверх кожаных перчаток, и взъерошенными волосами.

Кроме того, на теле у артистки также виднелись маленькие татуировки, на которых изображены различные рисунки или надписи.

Майли Сайрус – американская певица, автор песен и актриса. Слава и любовь зрителей пришли к ней после того, как она сыграла главную роль в подростковом сериале "Ханна Монтана". Во время съемок восходящая звезда записала два саундтрека к сериалу, выпущенных под лейблом Walt Disney Records.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майли Сайрус показала эротичное фото. Она позировала в одной майке на кровати. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру.