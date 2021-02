Майли Сайрус показала эротичное фото в кровати

Популярная американская певица Майли Сайрус опубликовала пикантный снимок.

Так, на своей странице в Instagram она выложила сториз, на котором позирует в майке с ярким принтом и белье. Наряд хорошо подчеркивает грудь, также видны загорелые длинные ноги. Знаменитость лежит на кровати и кокетливо смотрит в кадр. Ее волосы собраны в тугой пучок, а на лице естественный макияж (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Напомним, Майли Сайрус – американская певица, автор песен и актриса. Слава и любовь зрителей пришли к ней после того, как она сыграла главную роль в подростковом сериале "Ханна Монтана". Во время съемок восходящая звезда записала два саундтрека к сериалу, выпущенных под лейблом Walt Disney Records.

Спустя некоторое время Майли становится кумиром для большинства американских подростков. В 2007 году она подписала контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру. Вскоре знаменитость отправилась в свой первый концертный тур Best of Both Worlds Tour.

Как сообщал OBOZREVATEL: