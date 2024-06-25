Майкл Джексон умер 15 лет назад: почему психологи считают, что он имел синдром Питера Пена, и какие трагедии постигли поп-короля

Ровно 15 лет назад, 25 июня 2009 года, в результате передозировки снотворным скончался легендарный певец и талантливый танцовщик Майкл Джексон. Утром врач Конрад Мюррей сделал ему инъекцию и отошел на два часа, а когда вернулся, увидел своего пациента без признаков жизни. Музыкальная индустрия потеряла культового артиста, жизнь которого была тернистой и часто испытывала звезду.

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Смерть певца – а, вернее сказать, его убийство – стало трагедией для всего мира. В этот день OBOZ.UA решил вспомнить, какой насыщенной была жизнь звезды и что ему пришлось пережить.

Химическая кастрация

Врач поп-короля, отбывший двухлетний срок заключения за ненамеренное убийство звезды, раскрыл миру, что в 12 лет отец артиста сделал ужасную вещь – принудил ребенка к химической кастрации, чтобы избежать ломки голоса.

"Я надеюсь, Джо Джексон искупает свои грехи в аду", – писал медик. Примечательно, что маленького Майкла обманывали, уверяя, что уколы делали от заболевания кожи.

"Неверленд"

Хотя детство у звезды было сложным, взрослый певец полностью компенсировал отсутствие отдыха и нормального досуга. Он приобрел огромное имение с поразительной территорией и назвал его в честь страны, где проживал любимый герой владельца – Питер Пен.

На территории артист выстроил парк развлечений, открыл частный зоопарк и театр. Там же размещалась резиденция певца. За возможность провести в "Неверленде" свадьбу, актриса Элизабет Тейлор подарила другу слона.

Изменение цвета кожи

Начиная с середины 1980-х внешность Майкла Джексона начала резко меняться, и никто долго не мог понять, почему смуглый исполнитель стал бледным, его черты лица изменились, а вес стремительно снижался.

Впоследствии артист объяснил, что страдает болезнями витилиго и системной красной волчанкой, которые были диагностированы у Джексона в 1986 году. Спасая свою внешность, поп-король осветлял кожу и пользовался косметикой.

Бабблс

Любовь звезды к животным не знала предела. Его любимцем был шимпанзе Бабблс, которого певец брал с собой на гастроли, красные дорожки и трапезы.

Синдром Питера Пена

Считается, что кроме физических проблем, певец имел немало психологических заболеваний. Анализируя его нежелание взрослеть, инфантильное поведение, любовь к мультперсонажам и гиперфиксацию на супергероях, психологи предполагали, что у Джексона был синдром Питера Пена.

"Даже дома мне одиноко. Я сижу в своей комнате и иногда плачу. Очень трудно завести друзей, и есть вещи, о которых нельзя говорить с родителями или семьей. Иногда я гуляю по району ночью, просто надеясь найти кого-то, с кем можно поговорить . Но в итоге я просто возвращаюсь домой", – рассказывал певец.

Его деспотический отец и отсутствие друзей привели к тому, что Майкл Джексон не смог ментально повзрослеть.

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