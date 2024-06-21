Где сейчас и как выглядит Тарас Чубай из группы 'Плач Еремии': дом в Гостомеле разграбили оккупанты, а его песню 'Вона' пела вся Украина

Народный артист Украины, лидер группы "Плач Еремии" Тарас Чубай не слишком активен в медийном поле, хотя и не пропал полностью. Сейчас он выступает, помогает военным, волонтерит и снимает квартиру после того, как его дом ограбили.

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21 июня автору хита "Вона" исполнилось 54 года. Война оказала большое влияние на его жизнь, но не поколебала веру в победу Украины. OBOZ.UA по случаю дня рождения звезды решил рассказать, где Тарас Чубай сейчас и чем он занимается.

Когда началось полномасштабное вторжение, певец был вне дома. В интервью Ukrayina он рассказал, что с женой оставил детей в бучанском пластовом лагере, а сам уехал за тысячу километров, но 24 февраля срочно отправился назад.

"Нам едва удалось добраться назад. Утром 25 февраля пришлось заезжать на фактически российские позиции, чтобы забрать детей и родителей и хоть что-то спасти. Потом мы убегали прямо во время боя. Хорошо, что знали лесные дороги, ведь занимались велоспортом и изучили немного родные места. И это помогло нам спастись. Люди, которые пытались выехать буквально через 15 минут, уже не смогли этого сделать", – рассказывал певец.

К сожалению, его дом разграбили и изувечили оккупанты. Простреленное и уничтоженное обломками жилье в Гостомеле сейчас непригодно для жизни, поэтому семья вынуждена снимать квартиру. Террористы не только вторглись в дом, но и украли музыкальное оборудование из студии звезды.

Вместе с личной трагедией для творчества Чубая наступил период нового расцвета. Песни "Вона", "Лента за лентою" и другие патриотические композиции с началом полномасштабного вторжения стали чаще крутить по радио, петь на передовой и в тылу.

На своей странице в Facebook артист показал видео, снятое во время выступления во Львове. Он в большинстве своем выступает в городе Льва.

Также Чубай показывал, что военные наградили его отличием за материальную помощь армии.

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