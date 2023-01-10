Мадонну обвинили в торговле и сексуальной эксплуатации африканских детей: почему разгорелся скандал

Всемирно известную американскую певицу Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми. Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" (The Ethiopian World Federation) потребовала от главы Малави Лазаруса Чакверы проверить звезду на причастность к сексуальной эксплуатации детей Африки, злоупотребление властью, пропаганду гомосексуальности и трансгендерности.

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Как указывается в сообщении, причиной таких громких и резонансных подозрений, а также требований начать разбирательства стал приют под названием "Воспитание Малави", который Мадонна открыла в 2006 году. Об этом пишет Weekly Blitz.

Певица якобы под благородными целями, помогая семьям из Европы и США усыновлять и удочерять африканских детей, "эксплуатировала этих детей, находящихся в самой уязвимой позиции".

"Необходимо ограничить доступ Мадонны и ее соратников к Африке и африканским детям в качестве меры предосторожности, пока не будет проведено расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей", – говорится в обращении "Всемирной федерации Эфиопии" к президенту.

Стоит напомнить, что у самой Мадонны, которую в 2009 году уже подозревали в нарушении прав африканских детей и процедур усыновления, четверо усыновленных детей из Малави.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мадонна засветилась на одной из вечеринок в кофте с русской надписью. Нецензурное слово красовалось на груди исполнительницы.

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