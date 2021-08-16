Мадонне – 63: как звезда выглядела до популярности. Фото

В понедельник, 16 августа, популярной американской певице Мадонне исполняется 63 года. Знаменитость не перестает удивлять поклонников помолодевшим видом и стильными нарядами.

В честь дня рождения исполнительницы OBOZREVATEL решил вспомнить, как звезда выглядела до популярности. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни Мадонны (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

С 15 лет Мадонна отказалась есть продукты животного происхождения. Артистка давно пополнила списки звезд-вегетарианцев.

Знаменитость вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой коммерчески успешной в истории певицей. Также ее диски были самыми продаваемыми, а хиты несколько раз побили рекорды всемирных чартов.

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Первый сингл Мадонны Everybody, записанный в Warner Bros, взлетел сразу до бронзового места в Hot Dance Club Songs. Песня не дотянула 7 позиций до попадания в Hot 100, опубликованной в журнале Billboard.

За всю свою жизнь Мадонна снялась в 20 картинах, где играла самые различные роли.

В документальном фильме 1991 года "В постели с Мадонной" ей предоставили возможность сыграть саму себя. Картина признана одной из десяти самых продаваемых документальных фильмов за все время.

В 2007 году реализовала себя в качестве сценариста и режиссера в картине "Грязь и мудрость".

Самой любимой песней Мадонны из собственного репертуара является Bitch i’m Madonna, а вот ненавидит она больше всех Material Girl.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками снимком, на котором засветилась вместе со своим возлюбленным – 26-летним танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Пара позировала, обнимаясь на камеру.