Мадонна в шубе украинского бренда остроумно ответила своим хейтерам

Всемирно известная певица Мадонна снова оказалась в центре внимания из-за нестандартного выбора верхней одежды. Она показалась в шубе от украинского бренда SANTA и остроумно ответила своим хейтерам, которые травят поп-звезду за внешность, возраст и бойфрендов.

Видео дня

В Instagram бренда опубликовали видео со знаменитостью, которая позирует в их одежде. Интересно, что поп-дива предстала в своем "обыденном" образе – без макияжа, прически и причудливых нарядов. Вот поэтому шуба от SANTA стала акцентом.

Однако это был не только модный жест: звезда сопровождала видео ироническим комментарием, направленным своим хейтерам. Она заявила, что не сможет быть "стодолларовой купюрой", чтобы всем нравиться и быть выгодной.

"Моя дорогая, ты никогда не будешь чашкой чая для всех, потому что ты – шампанское, любимая. Ты в своей собственной лиге", – сопровождала видео эта фраза.

О том, что Мадонна выбрала украинский продукт, обратил внимание также бренд SANTA. Его представители поблагодарили за выбор певицы.

"Бесчисленные иконы могут вдохновлять, но только одна легенда переходит через поколение – Мадонна, вечная звезда и вневременная муза, сияющая в нашей черной шубе. Ее выбор – глубокая честь, наполняющая нас безграничной благодарностью. Этот миг – свидетельство силы веры в себя и свои мечты. Увидеть несравненную Мадонну в нашем воплотившемся в реальность дизайне – веха, которую мы будем хранить всегда с сердечной благодарностью", – сообщил бренд.

Ранее OBOZ.UA писал, что одежду от SANTA выбирала также Леди Гага. Певица надела их платье на свой концерт. Особый наряд мастера создали всего лишь за 4 дня.

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