Мадонна сообщила о трагерии в семье через неделю после смерти мачехи

Всемирно-известная певица Мадонна сообщила о произошедшей в ее семье трагедии. Через неделю после смерти мачехи поп-звезда потеряла еще одного члена семьи, младшего брата Кристофера Чикконе. Он отошел в засветы в 63 года из-за сложного онкологического заболевания.

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Болезненной новостью артистка поделилась в своем Instagram. 66-летняя исполнительница отметила, что брат был для нее самым дорогим человеком, которым она всегда восхищалась.

"Моего брата Кристофера не стало. Он в течение многих лет был для меня самым близким человеком. Трудно объяснить нашу связь, но она явилась из понимания того, что мы не такие, как другие. Общество собирается создать для нас тяжелые условия", – написала звезда.

Мадонна призналась, что Кристофер поддерживал ее с самого начала карьеры. По словам знаменитости, они вместе добились своего успеха, она как певица, он – танцор и художник.

Сначала мужчина был бэк-вокалистом знаменитости, а затем стал креативным директором для многих мировых туров. Поп-звезда поделилась, что им пришлось пережить много трудностей, но она всегда гордилась братом.

"Я восхищалась им. Он имел безупречный вкус. И острый язык, который иногда использовал против меня, но я всегда его прощала. Мы вместе поднялись на самые высокие высоты и барахтались в самых низких низовьях. Мы всегда находили друг друга снова и снова", – отметила артистка.

По словам Мадонны, последние несколько лет жизни Кристофера Чикконе были очень сложными. На время они потеряли связь, однако когда младшему брату звезды диагностировали рак, она пыталась быть с ним как можно чаще.

"Я делала все возможное, чтобы он жил как можно дольше. В последние дни ему было очень больно. Я рада, что он больше не страдает. Такого как он, никогда не будет", – высказалась звезда.

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