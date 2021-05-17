Мадонна показала, как выглядела 37 лет назад. Фото

Американская исполнительница, поп-певица и продюсер Мадонна поделилась с поклонниками архивным фото, на котором позировала в черно-розовой юбке и топе с открытой спиной. Снимок датируется 1984 годом.

Соответствующий кадр 62-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Twitter. Он был сделан во время вечеринки по случаю дня рождения звезды поп-арта Кита Харинга в Paradise Garage в Нью-Йорке. Отмечается, что во время тусовки певица также исполнила композицию "Dress You Up" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Коротко о знаменитости:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна позировала обнаженной, прикрыв грудь длинными волосами. На ней было много объемных украшений, а также артистка сделала выразительный макияж. Пышные формы были спрятаны под красивой укладкой.