Мадонна показала дерзкий образ в косынке и очках. Фото

Американская 62-летняя певица Мадонна поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором продемонстрировала дерзкий образ в черной косынке. Свой образ артистка дополнила аксессуарами.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В сети пользователи засыпали исполнительницу комплиментами.

Так, в кадре Мадонна позировала в красной футболке, сверху которой надела кожанное платье, а также в косынке с белыми вставками. Свой лук звезда завершила украшениями в виде цепочки на шее, сережек с крестами и очков.

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Пользователи сети оценили архивный снимок Мадонны и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Королева", "Вечно молодая", "Очень красиво", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна позировала обнаженной, прикрыв грудь длинными волосами. На ней было много объемных украшений, а также артистка сделала выразительный макияж. Пышные формы были спрятаны под красивой укладкой.