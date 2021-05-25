15 фото людей, которые точно знают, что такое неудачный день

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Даже худшие события в жизни – не конец света

У каждого бывает период, когда все вокруг идет наперекосяк: плохая погода, неудачи на работе и прочее. Однако, не нужно расстраиваться, ведь есть те, у кого день прошел намного хуже.

Некоторым людям особенно "везет", но они отнеслись к происходящему с юмором и поделились своими неудачами в сети. OBOZREVATEL собрал фотографии, которые демонстрируют действительно ужасный день из-за неосторожности или по стечению обстоятельств.

Кто-то сегодня точно опоздал на работу.

Водители были шокированы.

Хозяева пожалели, что купили дачу возле поля, где играют в гольф.

Дача с видом на гольф-клуб – не лучшая идея.

Во время карантина священник проводил службу онлайн и случайно в Instagram использовал фильтр со шляпой.

Священник воспользовался фильтром во время трансляции.

В пекарне добавили много дрожжей и выбросили тесто в помойку, но пирог все равно не прекратил расти.

Пекари переборщили с дрожжами.

Новенький спорткар почти утонул на парковке.

Автомобиль Lamborghini пострадал от наводнения.

Теперь в ресторане появится новая посуда.

У шеф-повара чуть не остановилось сердце.

Парень коллекционирует карты, а по дороге в школу было слишком ветрено.

Школьник считал игральные карты на улице.

Жена вышивает бисером и ненароком высыпала 50 тысяч бусин, которые теперь надо сортировать.

Женщина случайно высыпала бокс с бисером.

Кастрюля оказалась слишком тяжелой для стеклянной поверхности.

Плита не подлежит ремонту.

Летом солнце жестокое и ожоги можно получить не только на море.

Солнечные лучи через окно расплавили клавиатуру.

Летом нужно добавлять побольше ярких красок.

Водитель неудачно припарковался.

Девушка съела салат с морепродуктами и увидела на дне тарелки улитку, которая тоже хотела попробовать блюдо.

Девушка съела салат, где была улитка.

Одно неосторожное движение и консультант остался без заработной платы.

Обычный день в супермаркете.

Котики всегда найдут способ развлечься.

Коты были дома в одиночестве.

Сын давно мечтал купить новый телефон.

Когда раскладывали диван, туда попал телефон.

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