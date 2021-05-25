15 фото людей, которые точно знают, что такое неудачный день

У каждого бывает период, когда все вокруг идет наперекосяк: плохая погода, неудачи на работе и прочее. Однако, не нужно расстраиваться, ведь есть те, у кого день прошел намного хуже.

Некоторым людям особенно "везет", но они отнеслись к происходящему с юмором и поделились своими неудачами в сети. OBOZREVATEL собрал фотографии, которые демонстрируют действительно ужасный день из-за неосторожности или по стечению обстоятельств.

Кто-то сегодня точно опоздал на работу.

Хозяева пожалели, что купили дачу возле поля, где играют в гольф.

Во время карантина священник проводил службу онлайн и случайно в Instagram использовал фильтр со шляпой.

В пекарне добавили много дрожжей и выбросили тесто в помойку, но пирог все равно не прекратил расти.

Новенький спорткар почти утонул на парковке.

Теперь в ресторане появится новая посуда.

Парень коллекционирует карты, а по дороге в школу было слишком ветрено.

Жена вышивает бисером и ненароком высыпала 50 тысяч бусин, которые теперь надо сортировать.

Кастрюля оказалась слишком тяжелой для стеклянной поверхности.

Летом солнце жестокое и ожоги можно получить не только на море.

Летом нужно добавлять побольше ярких красок.

Девушка съела салат с морепродуктами и увидела на дне тарелки улитку, которая тоже хотела попробовать блюдо.

Одно неосторожное движение и консультант остался без заработной платы.

Котики всегда найдут способ развлечься.

Сын давно мечтал купить новый телефон.

Ранее OBOZREVATEL показывал: