15 фото людей, которые точно знают, что такое неудачный день
У каждого бывает период, когда все вокруг идет наперекосяк: плохая погода, неудачи на работе и прочее. Однако, не нужно расстраиваться, ведь есть те, у кого день прошел намного хуже.
Некоторым людям особенно "везет", но они отнеслись к происходящему с юмором и поделились своими неудачами в сети. OBOZREVATEL собрал фотографии, которые демонстрируют действительно ужасный день из-за неосторожности или по стечению обстоятельств.
Кто-то сегодня точно опоздал на работу.
Хозяева пожалели, что купили дачу возле поля, где играют в гольф.
Во время карантина священник проводил службу онлайн и случайно в Instagram использовал фильтр со шляпой.
В пекарне добавили много дрожжей и выбросили тесто в помойку, но пирог все равно не прекратил расти.
Новенький спорткар почти утонул на парковке.
Теперь в ресторане появится новая посуда.
Парень коллекционирует карты, а по дороге в школу было слишком ветрено.
Жена вышивает бисером и ненароком высыпала 50 тысяч бусин, которые теперь надо сортировать.
Кастрюля оказалась слишком тяжелой для стеклянной поверхности.
Летом солнце жестокое и ожоги можно получить не только на море.
Летом нужно добавлять побольше ярких красок.
Девушка съела салат с морепродуктами и увидела на дне тарелки улитку, которая тоже хотела попробовать блюдо.
Одно неосторожное движение и консультант остался без заработной платы.
Котики всегда найдут способ развлечься.
Сын давно мечтал купить новый телефон.
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