'Любовница Путина' Кабаева не смогла перекрестить спортсменку и стала посмешищем. Видео

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей диктатора Владимира Путина, опозорилась. На спортивных состязаниях, где россиянка сопровождала свою подопечную, она попыталась перекрестить участницу и сделала это неправильно.

Видео дня

На странные движения Кабаевой указали сами россияне, которые следили за ходом соревнований. Видео сняли перед выступлением на Играх БРИКС.

Перед тем, как подопечная "любовницы Путина" Маша Борисова начала свое шоу, камеру навели на ее тренершу. Кабаева сложила два пальца – большой и указательный – махая ими в воздухе.

Россияне обратили внимание, что "христианка" неправильно выполняет жест, ведь держать в таком положении нужно три пальца. Кроме этого, она начертила крест в направлении спортсменки четыре раза.

"Православные крестятся, сложив 3 пальца", "Крестят так-то слева направо. Муженек вроде бы верующий", "Четыре раза – это чтобы наверняка?" "Лахудра", "Что она сделала со своей внешностью?" – написали комментаторы.

Кстати, на пальце Кабаевой можно заметить обручальное кольцо, которое она начала носить в прошлом году. О муже олимпийской чемпионки, конечно, ничего неизвестно.

Ранее OBOZ.UA писал, что СМИ узнали, кто стал новой любовницей вождя Путина. Она активно помогает ему продвигать провоенные нарративы.

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