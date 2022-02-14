Любовь спасет мир: украинские звезды поздравили своих половинок с Днем Валентина и показали трогательные фото

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина украинские знаменитости не скрывают чувств и трепетно поздравляют своих любимых с праздником, публикуя теплые совместные фото в соцсетях. Искренние пожелания и слова благодарности за счастливые годы, проведенные вместе, растрогали поклонников.

OVBOZREVATEL собрал публикации звезд, которые поздравили половинок с Днем влюбленных на личных страницах в Instagram и Facebook. Среди них: Дмитрий Монатик, Катя Осадчая, Джамала, Екатерина Репяхова и многие другие.

26-летняя жена народного артиста Украины Виктора Павлика, а по совместительству и его концертный директор Екатерина Репяхова показала серию семейных фото. Под ними она написала четверостишье, в котором назвала день встречи с 56-летним избранником – новым днем рождения.

Видео дня

Певец и хореограф Дмитрий Монатик показал фанатам нежное видео со своей супругой Ириной. "Я буду тебя любить каждую секунду и мгновенье, как в последний раз, уповая лишь на то, что здесь и сейчас… и навсегда... Сильно красивая! Сильно люблю! Сильно благодарю. Вселенная вся твоя!", – подписал артист.

Жена звезды ответила ему, сообщив, что очень скучает, поскольку Дмитрий сегодня выступает в Ташкенте (Узбекистан). Она показала снимок с сыновьями и написала, что ждет главу семейства с детьми дома.

Поздравить своего коллегу и мужа Юрия Горбунова поспешила и телеведущая Екатерина Осадчая. "Мы все сильнее, когда вместе, а когда любим – можем перевернуть горы", – написала знаменитость под совместным фото.

Серию снимков с любимым и трехкратное "люблю" опубликовала певица Джамала. "Только с тобой мои глаза сияют по-особенному", – написала артистка.

Не оставил без поздравлений свою супругу Кристину и ведущий самого романтичного шоу страны "Холостяк" Григорий Решетник. Он опубликовал архивное фото с подписью: "Together & Forever" (Вместе навсегда).

Телеведущая Стася Ровинская, дочь скандальной Снежаны Егоровой, решила пообщаться с поклонниками и узнать их истории любви. В комментариях интрнет-пользователи оставляли длинные тексты о знакомстве со своими партнерами.

Известная блогер и журналистка Рамина Эсхакзай нашла фото многолетней давности со своим бойфрендом – юристом Евгением Прониным. По мнению знаменитости, это иделаьный кадр для поздравительной валентинки в сети.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель впервые показала фото с мужем, о котором стало известно в ноябре 2021-го. "Верим в мир и любовь", – подписала она слайд-шоу с кадрами, на которых видно ее избранника украинского экономиста и политика Павла Кухту.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков сообщил поклонникам, что собирается жениться. Для спортсмена это будет второй брак. Первый его официальный союз с коллегой Мариной Боржемской закончился громким скандалом.