Не рожали сами! Пэрис Хилтон, Элизабет Бэнкс и другие: пять знаменитостей, которые прибегли к услугам суррогатных матерей

В последнее время все больше звезд обращаются к суррогатным матерям за помощью. Одни из них откровенно говорят, что беременность – не входит в их планы и может помешать карьере, другие же имеют проблемы со здоровьем и не способны сами выносить наследника.

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OBOZREVATEL расскажет, кто из известных личностей решился подобным способом обзавестись потомством. Некоторые из них прибегли к данным услугам дважды (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пэрис Хилтон

25 января 2023 года певица и светская львица Пэрис Хилтон объявила в Instagram, что впервые стала мамой. Она разместила фотографию, на которой держала крохотную ручку. Как сама призналась знаменитость, первенца ей родила суррогатная мать. Она долгое время не рассказывала родственникам, что скоро в ее семье будет пополнение.

Элизабет Бэнкс

Американская актриса Элизабет Бэнкс 5 июля 2003 года вышла замуж за Макса Хандельмана, с которым дружила еще с колледжа. В марте 2011 года у супругов родился первенец – сын Феликс. В ноябре 2012 года на свет появился второй сын знаменитостей – Магнус Митчелл. Двух мальчиков выносила суррогатная мать, так как артистка в течение долгих лет не могла забеременеть.

Сара Джессика Паркер

В 2009 году звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер и ее муж, кинозвезда Мэтью Бродерик, стали родителями девочек-близняшек. "Вы знаете, мы пытались расширить нашу семью в течение нескольких лет, и мы на самом деле изучили множество способов сделать это. Но нам помогла суррогатная мать", – прокомментировала появление на свет дочерей актриса. Кстати, у пары также есть сын, которого Сара родила в 2002 году.

Приянка Чопра

Индийская актриса и фотомодель Приянка Чопра в начале 2018 года начала встречаться с певцом Ником Джонасом. В августе того же года пара обручилась, а 2 декабря сыграла свадьбу по христианским и индийским традициям. У супругов 21 января 2022 года родилась дочь Малти Мари Чопра Джонас с помощью суррогатного материнства.

Ким Кардашьян

После двух тяжелых беременностей Ким Кардашьян и экс-любимый Канье Уэст обратились за помощью к суррогатной матери, чтобы она выносила для знаменитостей еще двух детей – Чикаго (родилась 15.01.2018) и Псалома (родился 09.05.2019). "Мы невероятно благодарны суррогатной матери, которая воплотила наши мечты в реальность. Она подарила нам прекрасных малышей", – сказала журналисту бизнес-вумен.

Недавно OBOZREVATEL писал, какие звезды бросили своих детей ради карьеры и славы. Спустя годы они пытались наладить связь с наследниками, но не все из них смогли простить родителей. Подробнее читайте в нашем материале.

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