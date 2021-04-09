Любовь длиной 73 года: история отношений Елизаветы II и принца Филиппа

9 апреля мир потрясла кончина принца Филиппа. Он не дожил всего два месяца до своего 100-летия.

Принц Филипп был самым старшим членом королевской семьи и любовью всей жизни Елизаветы II. Они познакомились, когда будущей британской королеве было всего 8 лет. Какой была история любви членов правящей монархии – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Знакомство

Знакомство произошло в 1934 году, когда Елизавете было всего восемь лет, а Филиппу – 13. Известно, что они на самом деле были родственниками, а именно четвероюродными братом и сестрой. Их общие предки — королева Виктория и принц Альберт.

Однако знакомство произошло на свадьбе греческой принцессы Марины Греческой и Датской и принца Георга в Вестминстерском аббатстве. Тогда Елизавета была еще маленькой и даже не думала о том, какая судьба у нее будет. А вот Филиппу жилось несладко: его мать поместили в психлечебницу после нервного срыва, а отец крутил один роман за другим.

Принцесса Елизавета и Филипп (слева), ее сестра и родители

Влюбленность

После первой встречи они еще несколько раз виделись на официальных приемах и мероприятиях. Но их чувства начали зарождаться в июле 1939 года, когда Елизавета посетила Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где тогда учился Филипп. Именно в то время совсем еще юная 13-летняя принцесса влюбилась в 18-летнего моряка. Обаятельный голубоглазый блондин очаровал свою кузину выносливостью, аппетитом и незаурядным юмором. Тогда между подростками завязалась переписка. К Рождеству 1943 года близкие стали замечать, что между 17-летней принцессой и Филиппом завязался роман. Кстати, монаршая семья имела несколько другие планы: на примете были и более удачные партии для дочери. Больше всего не был уверен в выборе дочери отец.

Обаятельный голубоглазый 18-летний Филипп просто очаровал Елизавету своим юмором и аппетитом

Помолвка

Елизавета же в своем выборе нисколько не сомневалась, поэтому когда в конце 1946 года Филипп преподнес ей кольцо, она без раздумий согласилась. Отцу оставалось только согласиться на этот брак и попросить отстрочить его, пока Елизавете не исполнится 21 год.

Елизавета была уверена в своем выборе партнера с 13 лет. Фото 1947 года

10 июля 1947 года дворец официально сообщил о том, что наследница престола выходит замуж. После этого Филиппу пришлось отказаться от всех своих прошлых титулов, принять британское подданство и сменить конфессию – из греческого православия в англиканство. Взамен этого накануне свадьбы он получил от отца своей невесты титулы герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Свадьба

По королевским меркам свадьба Елизаветы и Филиппа была скромной, всего на 2000 гостей. После войны в стране был дефицит, поэтому платье Елизавете с Норманом Хартнеллом (официальным модельером королевского двора) пришлось шить практически самостоятельно, покупая ткань для него на накопленные карточки, и украшая наряд жемчужинами и хрусталем. Макияж будущая королева делала себе сама, а необходимые продукты для свадебного стола присылали дружественные страны в качестве пожертвований.

Платье Елизаветы стало самым богато украшенным на то время

Наряд был декорирован более чем 10 тысячами бусин из жемчуга и хрусталя Eonline

Стоя у алтаря, Елизавета произнесла традиционную клятву, в которой прозвучали слова о повиновении своему мужу. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, ведь Елизавете предстояло стать королевой. Повиноваться должны ей.

Изначально монаршая семья не хотела устраивать пышную свадьбу, но измученный Второй мировой войной народ требовал праздника

Первые годы брака

После женитьбы Филипп продолжил службу в морском флоте Великобритании. Его часть располагалась на Мальте, и первые годы замужества Елизавета часто оставляла совсем маленьких принца Чарльза и принцессу Анну в Лондоне и на несколько месяцев отправлялась к мужу.

В 1952 году она стала новой королевой Великобритании, а коронация состоялась в следующем году – 2 июня 1953 года. О смерти отца первым узнал именно Филипп, поэтому он решил сам рассказать эту весть своей жене прежде, чем она узнает это от кого-то другого.

Первые годы брака Елизаветы и Филиппа ознаменовались коронацией и рождением принца Чарльза

Семья и дети

У Елизаветы и Филиппа в браке родилось четверо детей. Принц Чарльз и принцесса Анна появились на свет с разницей в два года, а третий ребенок, принц Эндрю, родился через целых десять лет из-за новых обязанностей королевы. Так, еще через четыре года у супругов родился принц Эдвард.

Королева прожила с принцем Филиппом 73 года – дольше, чем кто-либо из правящей верхушки. Их семейная жизнь казалась безоблачной, а о проблемах можно судить лишь по слухам. Так, говорили, что Филипп хотел, чтобы жена и дети носили его фамилию, однако королева настояла на том, чтобы наследники были Виндзорами. Только спустя много лет королева согласилась на двойную фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Королева прожила с принцем Филиппом 73 года – дольше, чем кто-либо из правящей верхушки

Также часть слухов касалась любовных похождений принца. Ему приписывали романы с журналистками, актрисами и балеринами. Однако все они так и остались слухами, поскольку Филипп тщательно охранял семью от скандалов. Он говорил: "Моя главная и единственная работа – это никогда не подводить королеву".

Внуки королевы отмечают, что все время принц Филипп был поддержкой и опорой королеве. Увы, 2021 год навсегда лишил Елизавету II крепкого плеча мужа.

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