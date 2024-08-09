'Кто вернет убитых людей и животных? А города, психику?!' Ирма Витовская резко отреагировала на идею мирных переговоров с Россией

Известная украинская актриса Ирма Витовская резко высказалась про идею мирных переговоров Украины с РФ. Звезда подчеркнула, что хотя и не имеет однозначного ответа на этот вопрос, понимает – украинцы заплатили ценой своих жизней.

Видео дня

Своим мнением актриса поделилась в интервью для медиа "Межа". Журналистка спросила Витовскую, соглашается ли она с мнением некоторых соотечественников, что нужно идти на уступки России ради мира.

Знаменитость заметила, что эта тема крайне трудна и нуждается в размышлениях, в частности, вопрос состоит в том, "чем отвоевывать" территории. Она добавила, что сейчас продолжается "прощупывание мнения людей".

Относительно версии переговоров, когда Украина вступает в НАТО, но "отдает" захватчикам Донбасс и Крым, артистка призналась – не понимает ту "точку", где будет проложена граница. "А во-вторых, я сомневаюсь, что Путину это нужно. А что тогда он выиграл? То есть мы переходим на то, что было до 2022 года, русский язык и так здесь Конституцией защищен, как и любой язык нацменьшинств. А что это было тогда, бл*ха-муха?" – прокомментировала актриса.

Она продолжила: "А куда делись наши люди, наши города? А где же тогда репарации? Что это было, куда вы убили столько людей, столько детей?" Витовская добавила, что никто не вернет Мариуполю жителей с детьми, животных, утраченное жилье, украинцев под завалами, пропавших без вести людей. "Кто вернет нам искалеченных, и морально, психику кто поставит на место?" – подчеркнула гостья.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известная поэтесса Вера Полозкова неожиданно заговорила об объединении россиян, беларусов и украинцев: три братских народа?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!