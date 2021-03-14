Лорак засветилась в стране экс-мужа Мурата. Видео

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, побывала на родине экс-супруга Мурата Налчаджиоглу. Звезда прилетела в Турцию и прогулялась улицами Стамбула.

На странице в Instagram Лорак активно публикует фото и видео, как отдыхает в Стамбуле. Певица показывала, какой у нее вид из номера, а также хвасталась фоторамкой на фоне моря, где изображена она со своей дочерью Софией. Звезда прогулялась по главной площади в Стамбуле и побывала на турецком рынке.

Кроме того, Лорак дала концерт в Турции. Компанию на сцене ей также составил российский певец Григорий Лепс, с которым она выступила вместе на вечеринке.

Стоит отметить, что для Лорак Турция – особенная страна. Там, певица сыграла свадьбу со своим экс-супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, и даже подумывала переехать жить на родину к мужу. Однако в 2019 году пара рассталась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.