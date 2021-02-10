Лорак похвасталась фигурой и раскрыла секреты ее стройности. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимками, на которых показала свою подтянутую фигуру.

Также знаменитость рассказала, что нужно делать для поддержания тела в хорошей форме. Соответствующий пост артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, Лорак позировала в обтягивающем спортивном костюме в тренажерном зале. По словам певицы, каждое утро она начинает с обычной тренировки:

Сначала артистка делает разминку, чтобы настроить мышцы на "рабочий лад". Нужно начинать с головы, потом плечи, руки и бедра.

Затем приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз.

После этого пресс – 40-50 раз.

Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх.

Отжимания от пола – 20 раз.

Лорак отметила, что если у вас нет на это времени, то главное – не забывать о планке, которая займет в день 3-5 минут. 60 секунд в одном положении, затем меняем руки и переходим в другое, также можно стоять на одной руке.

После тренировки Лорак советует принять контрастный душ. Начинаем с теплой воды и плавно меняем на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск – это улучшает кровообращение и тонус организма.

Затем приступаем к легкому завтраку. Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или яичница, а также вкусный чай или кофе.

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – десятилетнюю Софию.

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