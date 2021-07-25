Лопес в мини-бикини показала страстный поцелуй с Аффлеком. Фото

Американская певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Бен Аффлек официально подтвердили слухи о своих отношениях. В свой 52-й день рождения знаменитость опубликовала совместное фото с горячим поцелуем.

Так, на странице в Instagram Джей Ло показала серию фото с отдыха на яхте, на которых позировала в мини-бикини, шляпе и длинном пляжном халате. А последним добавила снимок, где страстно целует Аффлека в губы.

"52... Что оно делает", – подписала снимки звезда.

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Новость настолько ошеломила поклонников Лопес, что буквально за 9 часов публикация собрала более 5 миллионов лайков, а количество комментариев продолжает стремительно расти.

"Мы живем ради этого", "52 никогда не выглядела лучше, так рада видеть вас счастливыми вместе", "Мое сердце этого не выдержит. Я так счастлива!" – писали в комментариях пользователи сети.

Напомним, что Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

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