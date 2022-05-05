Логунова пригрозила уничтожить Ступку и обнародовать скандальные фото после его заявлений о разводе

Экс-жена украинского актера Дмитрия Ступки, блогерша и стилистка Полина Логунова пригрозила бывшему избраннику озвучить поклонникам "реальную причину" их развода и показать якобы скандальные фото. По ее словам, эта информация может уничтожить его карьеру и личность.

Причиной такого заявления стало крайнее интервью звезды, где он раскрыл, что возлюбленная "ушла из его жизни", закрутив роман с иностранцем. Реакция звезды в Instagram не заставила себя ждать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блогерша признала, что настоящая причина развода знаменитой пары так и остается тайной для широкой публики, хотя двое экс-влюбленных уже озвучили свои версии.

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"Если я назову реальную причину развода, это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего..." – написала она.

Логунова намекнула, что во время брака "пережила" что-то и могла отомстить, раскрыв детали их совместной жизни. Однако, как понятно со слов стилистки, она не стала этого делать.

Также она предположила, что кто-то посоветовал актеру напоследок испортить отношения с ней и очернить репутацию.

"Я думала, ты мудрее. Я не разрушила твою жизнь после того, что пережила. Ты решил осквернить мое имя... У тебя всегда были плохие советчики", – заявила звезда.

Напомним: по версии Полины Логуновой, которую она публично озвучила, пара разошлась на нормальной ноте из-за того, что "не сошлись характерами". Блогерша была уверена, что экс-муж не захочет говорить о ней плохие вещи, поэтому и сама не стала озвучивать детали ссор внутри семьи.

Однако надежды звезды, как можно понять по ее реакции на интервью Ступки, не оправдались. В крайнем разговоре с журналистами актер сообщил, что мама его дочери "просто отошла, нашла себе американца".

Как сообщал OBOZREVATEL, Полина Логунова рассказала подписчикам о том, что снова выходит замуж. Избранник красотки сделал ей роскошное предложение в Штатах.