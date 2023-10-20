LOBODA впервые за долгое время показала дочерей: как выглядят сейчас 12-летняя Ева и 5-летняя Тильда

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала снимок со своими дочерьми. Артистка поделилась фото по случаю дня рождения – 18 октября LOBODA праздновала 41 год.

Об этом стало известно из Instagram -страницы звезды. На фотографии она с детьми посреди вечернего пляжа.

Светлана Лобода написала, что желает единственного – чтобы "наши дети росли в мире". Она пожелала, чтобы всем войнам пришел конец, дети были здоровы, все были счастливы и ценили каждую минуту жизни. Певица поблагодарила фанатов за поздравления.

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Пользователи сети увидели большое сходство между Лободой и ее старшей дочерью Евой, которой сейчас 12 лет. Поклонники звезды были поражены тем, как быстро выросли девочки, о чем и написали в комментариях:

"Как же ваша старшая дочь на вас похожа".

"Тиля так выросла".

"Какая красотка стала ваша старшая дочь".

"Такие взрослые девочки".

"Дочь старшая копия мамы".

Сравнив фото певицы в детстве с фотографиями ее дочерей, можно действительно увидеть, насколько они похожи. Если младшую Тильду Светлана Лобода не любит показывать на всеобщее обозрение, то со старшей Евой можно найти немало фотоснимков в Instagram.

Напомним, что первую дочь Евангелину Светлана Лобода родила в 2011 году от украинского хореографа Евгения Царя. А в 2018 году певица рассказала о рождении второй дочери Тильды, однако, кто является отцом ребенка, LOBODA держит в секрете.

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