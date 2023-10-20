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LOBODA впервые за долгое время показала дочерей: как выглядят сейчас 12-летняя Ева и 5-летняя Тильда

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
375
LOBODA впервые за долгое время показала дочерей: как выглядят сейчас 12-летняя Ева и 5-летняя Тильда

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала снимок со своими дочерьми. Артистка поделилась фото по случаю дня рождения – 18 октября LOBODA праздновала 41 год.

Об этом стало известно из Instagram -страницы звезды. На фотографии она с детьми посреди вечернего пляжа.

Светлана Лобода написала, что желает единственного – чтобы "наши дети росли в мире". Она пожелала, чтобы всем войнам пришел конец, дети были здоровы, все были счастливы и ценили каждую минуту жизни. Певица поблагодарила фанатов за поздравления.

LOBODA впервые за долгое время показала дочерей: как выглядят сейчас 12-летняя Ева и 5-летняя Тильда
Видео дня

Пользователи сети увидели большое сходство между Лободой и ее старшей дочерью Евой, которой сейчас 12 лет. Поклонники звезды были поражены тем, как быстро выросли девочки, о чем и написали в комментариях:

"Как же ваша старшая дочь на вас похожа".

"Тиля так выросла".

"Какая красотка стала ваша старшая дочь".

"Такие взрослые девочки".

"Дочь старшая копия мамы".

LOBODA впервые за долгое время показала дочерей: как выглядят сейчас 12-летняя Ева и 5-летняя Тильда

Сравнив фото певицы в детстве с фотографиями ее дочерей, можно действительно увидеть, насколько они похожи. Если младшую Тильду Светлана Лобода не любит показывать на всеобщее обозрение, то со старшей Евой можно найти немало фотоснимков в Instagram.

LOBODA впервые за долгое время показала дочерей: как выглядят сейчас 12-летняя Ева и 5-летняя Тильда

Напомним, что первую дочь Евангелину Светлана Лобода родила в 2011 году от украинского хореографа Евгения Царя. А в 2018 году певица рассказала о рождении второй дочери Тильды, однако, кто является отцом ребенка, LOBODA держит в секрете.

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