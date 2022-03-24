Лобода впервые с момента вторжения России назвала войну в Украине войной

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы жила и работала в России, впервые высказала свою точку зрения по отношению к стране-агрессору. Также артистка назвала вторжения российских войск на украинскую территорию – войной.

Об этом она написала в своем Telegram-канале. Также Лобода опубликовала черно-белое видео, на котором показаны последствия военного вторжения войск РФ в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии – это реальность, с которой невозможно смириться", – написала Лобода.

Видео дня

Певица добавила, что украинские воины, граждане нашей страны и каждый, кто "грудью стоит за Украину каждый день" доказывает то, что украинское государство никогда не сдастся.

"Ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!", – отметила она.

Кроме того, Светлана Лобода сказала, что ее родственники, отец и бабушка находятся в селе Киевской области.

"Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим моральным злом является война. Каким бы пугающим не было наше сегодня, Мир — это наше завтра!", – подытожила Лобода.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Лобода отреагировала на идею лишить ее звания заслуженной артистки Украины, заявив, что ее не волнуют госнаграды, а все свое время и ресурсы она тратит на волонтерство.

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