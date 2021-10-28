Лобода спела для олигарха Фукса на его юбилее. Фото
Певица Светлана Лобода, которая проживает и работает в Москве, спела на юбилее скандального российско-украинского олигарха Павла Фукса. Празднование состоялось в ангаре одного из загородных гольф-клубов Киева.
Фото Лободы во время выступления на Дне рождения Фукса, которое прошло в стиле венецианского карнавала, в социальной сети Instagram публиковали гости мероприятия.
Как пишет издание "Таблоид", за часовое выступление певица берет около 65 тысяч долларов.
Также на празднике олигарха выступил российский исполнитель, бывший резидент российского "Камеди-Клаб" Артур Пирожков (Александр Ревва). Он берет за один час выступления от 30 до 40 тысяч долларов.
Ранее OBOZREVATEL писал о помпезном празднике, который устроил Фукс в честь своего 50-летия, несмотря на санкции СНБО. Гости, по задумке юбиляра, пришли в карнавальных масках, однако на фото можно узнать и других фигурантов санкционных списков. Среди гостей также были оскандалившаяся основательница бренда Yaro Юлия Привалова, постившая фото с Красной площади, российский миллиардер Александр Орлов, владелец "Бульдозер-Групп" и сети ресторанов, экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.
На одном из фото в сети запечатлен огромный тунец, который в Украину якобы доставили специально к юбилею Фукса.
Как сообщал OBOZREVATEL, против Павла Фукса в июне 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, которые предусматривают блокировку активов.