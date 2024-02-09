LOBODA презентовала новый трек на украинском и экзотическое видео к нему

Сегодня, 9 февраля, состоялась мировая премьера новой песни LOBODA – "MENTOR". Динамичный украиноязычный трек певица дополнила английским соло и посвятила своему единственному компасу в самые трудные времена – любви.

Видео к песне LOBODA сняла на берегу Индийского океана, ведь именно природная стихия, по мнению артистки, имеет больше всего общего с неукротимой силой любви.

"Даже в самый страшный шторм, наш единственный шанс не заблудиться - довериться сердцу как маяку. "Mentor" о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это иногда не было. Ведь, в конце концов, только так можно проложить путь к счастью", – комментирует премьеру LOBODA.

Накануне нового мирового тура певицы, ее поклонники уже активно просят исполнить "Mentor" в самых отдаленных уголках мира. Напомним, что весной LOBODA даст концерты в Австралии и США, а совсем скоро объявит даты и Европейской части тура.

Трек "MENTOR" уже доступен на всех стриминговых платформах, а видео уже скоро появится на официальном YouTube-канале LOBODA.