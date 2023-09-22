LOBODA полностью разбила автомобиль в день премьеры альбома. Видео

22 сентября LOBODA выпустила свой свежий сборник песен "Made in U. Mixes ", в которую вошли 8 ремиксов на треки из оригинального альбома, вышедшего весной этого года, а также бонус-микс на свой свежий хит "SPOGADY".

Вместе с альбомом певица представила видеоклип на новую версию хита "Градус 100", режиссером которого выступил Инди Хаит (чтобы увидеть, докролльте до конца страницы).

Видео было снято на одном из самых широких шоссе Киева. Из-за невозможности перекрыть трассу с интенсивным движением машин более чем на несколько минут, клип снимали в экстремальных условиях. Лобода в танце легко проходит мимо потока машин, проносящихся мимо. Она вальсирует посреди шоссе, преодолевая одно препятствие за другим. Кульминацией сюжетной линии становится разбивающийся вдребезги автомобиль и на полной скорости врезается в певицу, которая стоит посреди дороги.

Видео дня

"Я благодарна своим поклонникам, которые сегодня живут во всем мире, за вдохновение. После успешного альбома "Made in U" мне захотелось дать новую жизнь вашим любимым песням. Как бы тяжело мне ни было, я всегда говорю "танцуй, как в последний раз". Я не умею казаться, доверяю себе и всегда верю в себя... иду вперед. Это то, как живет каждый украинец сегодня - с верой в сердце, преодолевая множество трудностей, иногда пробивая несгибаемые стены", – комментирует премьеру LOBODA.

Над ремиксами Made in U. Mixes работали саунд-продюсеры и аранжировщики из Украины и Европы под руководством самой певицы. Альбом написан в лучших традициях альтернативной танцевальной музыки с элементами дип-хаус и живых инструментов.

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