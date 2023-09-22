Как выглядела травести-дива Монро в детстве, где она сейчас и почему в 2014 году защищала Ани Лорак

Украинская травести-дива Монро – известная телеведущая, успешная блогерша, шоувумен и исполнительница, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива. Сегодня 45-летняя Монритта пропагандирует любовь к себе, а также активно отстаивает права ЛГБТ-сообщества в нашей стране. Однако самой знаменитости пришлось проделать нелегкий путь к тому, чтобы стать тем, кем она является сейчас.

Родилась Монро в Киеве. Тогда белокурому мальчику дали имя Александр Федяев. Как вспоминала в одном из интервью сама шоувумен, с детства у нее было миловидное лицо, и еще в подростковом возрасте Саша понял, что не ощущает себя мужчиной. OBOZREVATEL решил рассказать и показать, как менялась известная травести-дива.

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Как часто бывает в подобных историях, сверстники не воспринимали красивого парня с девичьими повадками. Так что о детской жестокости и буллинге Монро знает не понаслышке.

"Меня не били, но к этому все шло. Меня обижали за манерность, голос, поведение. За то, что я отличалась", – рассказывала звезда еще в 2021 году в интервью для программы "Невероятная правда про звезд" (СТБ).

Монро признавалась, что "всю жизнь чувствовала себя не такой", а когда осознала, что сильно отличается от других парней, то закрылась от общества. Первые изменения в лучшую сторону и принятие себя начались в студенческие годы. Александр поступил на химика высокомолекулярных соединений в Киевский национальный университет имени Шевченка. Понятное дело, что химия его совсем не интересовала, зато в тот период юный студент понял, что идентифицирует себя женщиной и мечтает выступать на сцене.

"Я выступала до четырех утра с макияжем, а уже в 8:20 была на парах. Я наивно думала, что никто не видит остатки косметики на моем лице. На самом деле, все всё прекрасно понимали и знали. Но, к чести моим одногруппникам и преподавателям, никто не задал ни одного вопроса", – вспоминала студенческие годы Монритта.

Новые знакомства, выступления на травести-шоу и, конечно же, первые платья и сапоги на каблуках – постепенно трансгендерная женщина отыскала свою идентичность, а вместе с тем и начала свой путь в шоу-бизнесе.

Вместе с популярностью пришел, безусловно, и хейт. Общество в то время не было готово к такому смелому и несколько провокационному представителю шоу-бизнеса, а потому реагировало резко и враждебно. Впрочем, это лишь мотивировало начинающую артистку добиться успеха, доказать критикам их неправоту, получить признание и определенный социальный статус, который защищал бы ее от открытого буллинга.

Сейчас Монро активно ведет свой блог и вдохновляет многих украинцев и украинок принимать себя такими, какие они есть, не реагируя на "требования социума".

Тем не менее, за время своей популярности Монро не единожды попадала в скандалы. В каких-то была инициатором, в каких-то – защищающейся стороной.

Сейчас шоувумен имеет четкую проукраинскую позицию, пропагандирует переход на родной язык и всячески способствует приближение победы нашей страны. Однако в 2014 году Монро не настолько осознанно подходила к теме войны в Украине. В частности, она защищала украинскую певицу-предательницу Ани Лорак, которая уже тогда пыталась усидеть на двух стульях.

"Мне совершенно непонятна травля и оскорбительные наезды на Ани Лорак, особенно от представителей ее же профессии! Точнее мне то они понятны (зависть порождает лавину сплетен и слухов). Большинство коммерчески успешных артистов отстранились от политических событий последних месяцев и правильно сделали, так как терять есть что, а любое неосторожно сказанное слово может быть использовано против них же. А если учесть, что это большинство никогда особенно не отличалось шибко умными мыслями, особенно в политической плоскости, то лучше молчать или сдержанно вещать "я против войны" – писала у себя в соцсетях Монро в 2014 году.

Как писал OBOZREVATEL ранее, певица и телеведущая Анжелика Рудницкая во время трансляции первого полуфинала Евровидения-2023 оскорбила свою коллегу Монро, назвав ее "трансвеститом". Грубый комментарий очень расстроил шоувумен, поэтому она публично ответила обидчице. Подробности скандала – в нашем материале.

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