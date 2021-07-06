Лобода похвасталась ягодицами в обтягивающем боди. Фото

Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась пикантным снимком, на котором позировала в черном боди с полуобнаженными ягодицами. Она подчеркнула наряд широким поясом.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). В кадре она эротично выгнулась, продемонстрировав таким образом достоинства своей фигуры. Смелый аутфит артистка дополнила обувью на высоком каблуке и выразительным макияжем.

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Поклонники были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях оставляют много комплиментов для певицы. Вот некоторые из них:

"Ночная рубрика подъехала. Светлана, вы – огонь", "Если и шальная императрица, то только такая", "Вот это вы поддержали футболистов", "Несите огнетушитель!", "Какая же вы прекрасная".

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины.

8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части. 18 марта презентовала клип Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

В 2019 году стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на Первом канале. После скандала с результатами голосования продюсер певицы объявила о завершении работы в проекте.

В 2021 году стало известно, что Светлана Лобода вернется в проект "Голос. Дети" в качестве наставника в восьмом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядела Лобода с рыжими волосами. В 2004 году у певицы были темные волосы с рыжим оттенком, а также прямая челка.