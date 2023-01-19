Лия Ахеджакова, осудившая действия РФ и переехавшая в Израиль, появилась в Москве: для чего вернулась актриса

Знаменитая советская и российская актриса Лия Ахеджакова, которая публично поддержала Украину в войне против России, после чего переехала в Израиль, вернулась в Москву. Артистка приехала на похороны своей коллеги и подруги Инны Чуриковой, которой не стало 14 января в возрасте 79-ти лет.

Видео дня

В московском храме Христа Спасителя, где и проходило прощание со звездой сказки "Морозко", Ахеджакова появилась со своим супругом, фотографом Владимиром Персияновым. Давать прессе какие-либо комментарии 84-летння актриса отказалась, пишет Starhit.

Папарацци же набросились на звезду "Служебного романа", поэтому та была вынуждена прикрывать скорбящее лицо руками.

Муж артистки обратился к прессе: "Будьте милосердны немного, оставьте в покое человека".

Отметим, Лия Меджидовна с 2014 года критикует агрессию Кремля. Последние месяцы она живет в Израиле, куда переехали многие оппозиционно настроенные российские звезды. Иногда актриса появляется в Москве, куда прилетает играть в спектаклях.

Впрочем, нередко коллеги-путинисты и зрители-"патриоты" пытаются показать, что Ахеджаковой за ее антивоенные высказывания в стране-террористке не рады. Так, например, в московском театре "Современник" на одном из спектаклей, где играла артистка, неизвестный распылил перцовый баллончик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ахеджакова призналась, что из-за ее антивоенной позиции с ней перестали общаться некоторые коллеги-путинисты. Актриса отмечает, что большинство людей из ее окружения также осуждают действия Кремля, однако встречаются и так называемые "патриоты родины", которые либо игнорируют коллегу, либо пытаются убедить ее в "неправоте". Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!