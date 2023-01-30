''Лицо откушу'': Оля Полякова вступилась за свою 17-летнюю дочь, на которую набросилась в сети хейтерша. Фото

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария накануне поделилась фотографией из Лондона, где сейчас живет и учится. Кадр в сети раскритиковала бестактная подписчица, но звездная мама быстро поставила ее на место.

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Хейтерша назвала подростка "страшком", а свое мнение аргументировала тем, что "у каждого свое понимание красоты". Ответ исполнительницы появился в комментариях под постом дочери в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Страшко и в Англии страшко", – заявила подписчица Марии, на что через несколько часов получила жесткий ответ от Оли Поляковой.

"Шмара и в Instagram шмара. Прочь со страницы. Найду, лицо откушу", – написала певица.

Пост Марии Поляковой, на который бестактно ответила пользовательница сети, был посвящен демонстрации обычной жизни в условиях войны. Дочь певицы объяснила, что своими радостными фото украинцы поднимают настроение бойцам на передовой.

"Моя немного счастливая жизнь никому не интересна, но, как объяснял мой очень близкий друг, который сейчас защищает нашу родину на передовой: "Они воюют с большей силой, когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не за иллюзию, а за наши счастливые лица", – рассказала 17-летняя украинка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Оля Полякова пожаловалась, что в ночь на 26 января почти не могла спать. Причиной этому стали иранские дроны-камикадзе, которые враждебно Россия запустила с юга.

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