''Газонокосилки были прямо над головой'': Полякова рассказала, как пережила ночную атаку российских дронов

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась, что ночью на 26 января почти не могла спать. Причиной этому стали иранские дроны-камикадзе, которые враждебная Россия запустила с юга.

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По словам артистки, так громко она их до сих пор не слышала. Об этом звезда рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На связь с подписчиками Полякова вышла взбешенная и расстроенная, ведь в пол ночи не спала из-за атаки дронами.

"Всем привет. Ну и ночка сегодня была. У меня газонокосилки летали прямо над головой. Так громко и так близко еще ни разу не было. Я в пол ночи не спала", – рассказала знаменитость.

Впрочем, ночная и утренняя атаки не помешали певице выполнить запланированную спортивную тренировку.

"Несмотря на то, что в нашей стране продолжается война, и сегодня были ракетные удары, и я сегодня пол ночи не спала, я считаю, что тренировке быть. К тому же ко мне уже приехал мой тренер. Тренировка сама себя не сделает", – поделилась Полякова.

Напомним: вечером в среду, 25 января, Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в разных городах нашего государства, в частности, в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно есть прилеты. К счастью, без жертв.

Впоследствии оккупанты запустили 24 дрона-камикадзе, которые Силы противовоздушной обороны Украины успешно уничтожили.

Как писал OBOZREVATEL, утром 26 января взрывы прогремели в Киеве и Киевской области. В результате российской ракетной атаки в столице один человек погиб, еще два пострадали.

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