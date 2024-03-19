Лине Костенко – 94: что легендарная поэтесса писала о войне в Украине и как предупреждала мир. 10 цитат
Во вторник, 19 марта, легендарная украинская поэтесса, писательница диссидентка, лауреат Шевченковской премии Лина Костенко отмечает свое 94-летие. Ее пророческие и до боли правдивые строки вдохновляли целые поколения на любовь и борьбу за свою страну, даже когда война была чем-то давно забытым для них.
Стихи и проза Лины Костенко, в частности, воспитали храбрых воинов и защитниц, дающих отпор захватчикам сейчас. OBOZ.UA решил вспомнить, как именинница предупреждала мир о войне и что писала об Украине.
Строки о "сером человечке" 2015 года содержали в себе мощное послание миру, которое проигнорировали тогда. Лина Костенко призвала партнеров к реакции на зверства России, пока война не дошла и до них.
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви", – писала украинка.
В интервью 2022 года Лина Костенко призналась, что никогда не испытывала ненависти к другим народам, но Россия – исключение. Свое отношение к террористическому народу она когда-то описала: "У каждой нации свои болезни. У России – неизлечимая".
Предсказала легенда украинской литературы и "разделение" своей страны между соседями.
"Розп'ято нас між заходом і сходом.
Що не орел – печінку нам довбе.
Зласкався, доле, над моїм народом,
щоб він не дався знівечить себе", – предсказывала писательница в "Берестечку".
В том же произведении украинка объясняла, почему государству так тяжело бывало в разное время.
"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те", – писала поэтесса.
Пережив Вторую мировую войну, период репрессий, становление независимости и многие революции, Лина Костенко, как никто, знала, какая судьба ждет ее народ.
"Історії ж бо пишуть на столі.
Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.
Ми пишем плугом, шаблею, мечем,
піснями і невільницьким плачем", – писала украинка.
Лина Костенко признавалась, что знала о нападении России на Украину все годы независимости. Когда на Киевщину полетели первые ракеты, она взялась за перо.
"Захлинаються кров’ю і димом світанки.
Вигинає імперія хижий хребет.
По дорогах повзуть розчепірені танки.
Причаїлася свастика в літері Z", – описывала события 2022 писательница.
Хотя сам автор родную страну не оставила, многим украинцам пришлось уехать за границу. С этой массовой эмиграцией перекликаються ее пронзительные слова:
"Я прощаюся з рідним краєм
у мовчанні, в побожній тиші…
Вечір сонце пшеничне розкраяв
і окраєць над полем залишив".
Особый смысл в строках поэтессы нашли и воины на передовой. Один из них продекламировал стихотворение "Крила", которое подчеркивает, что духовно богатый человек способен на все. В частности, и на героические поступки ради страны.
"А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари", – писала Лина Костенко в далеком 1958 году.
В мирное время поэтесса призывала жить полной жизнью, но предупреждала, что плохие времена еще впереди:
"Отак як є. А може бути й гірше,
А може бути зовсім, зовсім зле.
А поки розум од біди не згірк ще, —
Не будь рабом і смійся як Рабле!"
В заключение хочется вспомнить актуальную поэзию 94-летней легенды, написанную под влиянием большой войны с Россией. Именно эти строки, возможно, больше всего вдохновляют современников поэтессы и будут изучаться еще не одним поколением украинцев.
"Струснуло стіни і двигтіло довго ще.
Сирени вили, блискало на склі.
То що — тікати? Бігти в бомбосховище?
А не діждав би фюрер у Кремлі!
Хай сам боїться — він уже вчорашній.
Посіють бомби — ненависть пожнуть.
Сирени виють. А мені не страшно.
Хто не тікав, того не доженуть", – писала именинница.
Ранее OBOZ.UA рассказывал и показывал, как поэтесса выглядела в молодости. Писательница была дважды замужем и имеет двоих детей.
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