Лине Костенко – 94: что легендарная поэтесса писала о войне в Украине и как предупреждала мир. 10 цитат

Во вторник, 19 марта, легендарная украинская поэтесса, писательница диссидентка, лауреат Шевченковской премии Лина Костенко отмечает свое 94-летие. Ее пророческие и до боли правдивые строки вдохновляли целые поколения на любовь и борьбу за свою страну, даже когда война была чем-то давно забытым для них.

Стихи и проза Лины Костенко, в частности, воспитали храбрых воинов и защитниц, дающих отпор захватчикам сейчас. OBOZ.UA решил вспомнить, как именинница предупреждала мир о войне и что писала об Украине.

Строки о "сером человечке" 2015 года содержали в себе мощное послание миру, которое проигнорировали тогда. Лина Костенко призвала партнеров к реакции на зверства России, пока война не дошла и до них.

"І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви", – писала украинка.

В интервью 2022 года Лина Костенко призналась, что никогда не испытывала ненависти к другим народам, но Россия – исключение. Свое отношение к террористическому народу она когда-то описала: "У каждой нации свои болезни. У России – неизлечимая".

Предсказала легенда украинской литературы и "разделение" своей страны между соседями.

"Розп'ято нас між заходом і сходом.

Що не орел – печінку нам довбе.

Зласкався, доле, над моїм народом,

щоб він не дався знівечить себе", – предсказывала писательница в "Берестечку".

В том же произведении украинка объясняла, почему государству так тяжело бывало в разное время.

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те", – писала поэтесса.

Пережив Вторую мировую войну, период репрессий, становление независимости и многие революции, Лина Костенко, как никто, знала, какая судьба ждет ее народ.

"Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.

Ми пишем плугом, шаблею, мечем,

піснями і невільницьким плачем", – писала украинка.

Лина Костенко признавалась, что знала о нападении России на Украину все годы независимости. Когда на Киевщину полетели первые ракеты, она взялась за перо.

"Захлинаються кров’ю і димом світанки.

Вигинає імперія хижий хребет.

По дорогах повзуть розчепірені танки.

Причаїлася свастика в літері Z", – описывала события 2022 писательница.

Хотя сам автор родную страну не оставила, многим украинцам пришлось уехать за границу. С этой массовой эмиграцией перекликаються ее пронзительные слова:

"Я прощаюся з рідним краєм

у мовчанні, в побожній тиші…

Вечір сонце пшеничне розкраяв

і окраєць над полем залишив".

Особый смысл в строках поэтессы нашли и воины на передовой. Один из них продекламировал стихотворение "Крила", которое подчеркивает, что духовно богатый человек способен на все. В частности, и на героические поступки ради страны.

"А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари", – писала Лина Костенко в далеком 1958 году.

В мирное время поэтесса призывала жить полной жизнью, но предупреждала, что плохие времена еще впереди:

"Отак як є. А може бути й гірше,

А може бути зовсім, зовсім зле.

А поки розум од біди не згірк ще, —

Не будь рабом і смійся як Рабле!"

В заключение хочется вспомнить актуальную поэзию 94-летней легенды, написанную под влиянием большой войны с Россией. Именно эти строки, возможно, больше всего вдохновляют современников поэтессы и будут изучаться еще не одним поколением украинцев.

"Струснуло стіни і двигтіло довго ще.

Сирени вили, блискало на склі.

То що — тікати? Бігти в бомбосховище?

А не діждав би фюрер у Кремлі!

Хай сам боїться — він уже вчорашній.

Посіють бомби — ненависть пожнуть.

Сирени виють. А мені не страшно.

Хто не тікав, того не доженуть", – писала именинница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал и показывал, как поэтесса выглядела в молодости. Писательница была дважды замужем и имеет двоих детей.

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