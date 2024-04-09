Лиля Подкопаева рассказала об отношениях с кумой Ани Лорак, подавшей заявление на гражданство России: это большая трагедия

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева призналась, что с начала полномасштабного вторжения перестала общаться с кумой-певицей Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая в феврале 2024 года подала документы на получение российского гражданства и до сих пор избегает разговоров о нападение России на Украину. Мастер спорта признается, что раньше считала певицу близкой подругой, а ныне такая потеря стала для неё трагедией.

Ани Лорак – крестная мама старшей дочери Подкопаевой Каролины, но тему русификации певицы ребенок обходит. Спортсменка рассказала в интервью OBOZ.UA, что ей досадно знать, что близкий человек предал свою Родину и решил искать лучшую судьбу на чужбине.

"Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя по отношению к Родине – стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень досадно, что она сделала именно такой выбор", – сказала она.

Подкопаева отметила, что дети обычно обходят разговоры о своих крестных родителях, избравших для себя "русский мир": "Каролина не спрашивает меня, потому что понимает – это болезненная тема, она как-то деликатно это обходит. Хочу сказать, что и у Вадима [старший 18-летний сын] крестный живет в Москве, очень давно не выходит на связь, еще до полномасштабного вторжения. Возможно, дети между собой что-то обсуждали, но меня они не спрашивают".

Полное интервью со спортсменкой Лилией Подкопаевой читайте на OBOZ.UA в четверг, 11 апреля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что запроданка Ани Лорак в феврале 2024 года подала документы на получение российского гражданства. В течение двух лет полномасштабного вторжения страны-агрессора певица продолжала жить и строить карьеру в РФ.

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