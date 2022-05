В метро Киева выступил легенда рока Боно из группы U2. Видео

Легендарная рок-группа из Ирландии U2 во главе из солистом Боно прибыла в Киев, чтобы поддержать украинцев в войне против России. Музыканты выступили для жителей столицы прямо в метро на станции "Крещатик".

Позже к ирландским артистам присоединились коллеги из Украины – группа "Антитіла" в лице ее фронтмена Тараса Тополи. Видео с атмосферного подземного концерта появилось в Telegram-канале "Україна 24".

U2 исполнили для украинской публики свои всемирно известные хиты: With Or Without You, Angel Of Harlem и другие. А вместе с Тарасом Тополей Боно спел кавер на трек Stand By Me культового музыканта Ben E. King, несколько изменив текст припева на Stand by Ukraine.

Видео дня

Многих киевлян мини-концерт на фоне эскалаторов застал врасплох. Слушатели отмечают в соцсетях, что были шокированы, встретив звезду такого масштаба в метро.

Напомним, в апреле группа U2 также записала песню Walk On Ukraine в поддержку украинского народа, который, по словам самих артистов, борется за свою свободу перед лицом невыразимого насилия и несправедливого вторжения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Боно написал стихотворение, посвященное Дню святого Патрика, в котором назвал Путина психопатом, а президента Украины Владимира Зеленского – святым. Произведение автора зачитала спикер на ежегодном обеде "Друзья Ирландии" в Капитолии.