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Лидер топа – Серьга. Сколько российские звезды заработали на концертах "Za Россию"

Макс Карпенко
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Лидер топа – Серьга. Сколько российские звезды заработали на концертах 'Za Россию'

В регионах РФ состоялся марафон "ZaРоссию", на который было потрачено 95,3 миллиона рублей из федерального бюджета, для оплаты участия 34 групп и сольных артистов. Самый большой гонорар за свои семь выступлений получили российский музыкант Сергей Галанин и его группа "СерьГа" – 10,5 миллиона рублей.

Финансирование марафона – самый дорогой государственный контракт, заключенный когда-либо в России на оплату концертной программы, пишет BBC. Для каждого артиста была согласована программа и ее стоимость.

Также неплохо заработали Сергей Бобунец – за пять выступлений 6,9 млн рублей и группа "Пилот" – четыре концерта за 6 млн рублей. В свою очередь Александр Скляр также получил 6 млн рублей, однако за пять выступлений.

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Группа "Самоцветы" и Анита Цой заработали за пять выходов 5,7 млн и 5,04 млн рублей соответственно. Самым дорогим единственным концертом стало выступление группы "Uma2rman" в Барнауле – 4,14 млн рублей.

Самым дешевым из музыкальных номеров оказалось выступление группы "Послезавтра" – всего 2,1 млн рублей.

Группа "Пилот" получила 6 млн рублей.

На поэтов, которые также выступали на марафоне, выделили от 84 тысяч до 2,3 млн рублей. Самым дорогим было выступление поэтессы Анны Ревякиной из оккупированного Донецка. Одно ее выступление с программой "Донбасс" обошлось бюджету в 332,4 тыс. рублей.

Отметим, марафон "ZaРоссию" стартовал в середине апреля в Татарстане. Концерты в его рамках проходили до 5 мая и охватили более 30 городов РФ.

Как писал OBOZREVATEL, 29 апреля в Липецке состоялся музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию", в котором должен был принять участие российский певец Сергей Лазарев. За день до мероприятия выступление артиста неожиданно отменили, а на вакантное место взяли его коллегу, известного путиниста Николая Баскова.