Лидер топа – Серьга. Сколько российские звезды заработали на концертах 'Za Россию'

В регионах РФ состоялся марафон "ZaРоссию", на который было потрачено 95,3 миллиона рублей из федерального бюджета, для оплаты участия 34 групп и сольных артистов. Самый большой гонорар за свои семь выступлений получили российский музыкант Сергей Галанин и его группа "СерьГа" – 10,5 миллиона рублей.

Финансирование марафона – самый дорогой государственный контракт, заключенный когда-либо в России на оплату концертной программы, пишет BBC. Для каждого артиста была согласована программа и ее стоимость.

Также неплохо заработали Сергей Бобунец – за пять выступлений 6,9 млн рублей и группа "Пилот" – четыре концерта за 6 млн рублей. В свою очередь Александр Скляр также получил 6 млн рублей, однако за пять выступлений.

Видео дня

Группа "Самоцветы" и Анита Цой заработали за пять выходов 5,7 млн и 5,04 млн рублей соответственно. Самым дорогим единственным концертом стало выступление группы "Uma2rman" в Барнауле – 4,14 млн рублей.

Самым дешевым из музыкальных номеров оказалось выступление группы "Послезавтра" – всего 2,1 млн рублей.

На поэтов, которые также выступали на марафоне, выделили от 84 тысяч до 2,3 млн рублей. Самым дорогим было выступление поэтессы Анны Ревякиной из оккупированного Донецка. Одно ее выступление с программой "Донбасс" обошлось бюджету в 332,4 тыс. рублей.

Отметим, марафон "ZaРоссию" стартовал в середине апреля в Татарстане. Концерты в его рамках проходили до 5 мая и охватили более 30 городов РФ.

Как писал OBOZREVATEL, 29 апреля в Липецке состоялся музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию", в котором должен был принять участие российский певец Сергей Лазарев. За день до мероприятия выступление артиста неожиданно отменили, а на вакантное место взяли его коллегу, известного путиниста Николая Баскова.