Лидер группы 'Без обмежень' расстается с женой после 15 лет брака: кто такая Анна Стефанская и что стало причиной разрыва

Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец разводится с женой Анной Стефанской. Через несколько дней супруги должны были праздновать годовщину – 15 лет их брака.

Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook. Артист отказывается рассказывать, что стало причиной развода. Мол, в этой ситуации виновных нет, просто "такое иногда происходит в жизни". Сергей добавляет, что остается с бывшей возлюбленной в хороших отношениях и будет вместе с ней заботиться о двух общих детях.

Видео дня

Сергей Танчинец – родом из Мукачево, Анна – киевлянка. Познакомились в столице. Сергей в то время был начинающим музыкантом, а его будущая избранница – училась в университете Шевченко. Когда поженились, Аня много помогала мужчине в творчестве: писала сценарии его клипов и снялась в нескольких видеоработах группы. "Я бы не состоялся как музыкант, если бы не Аня", – публично благодарил супругу артист. Анна не забывала и о своей основной профессии востоковеда: переводила, сопровождала бизнес-делегации из Японии.

У супругов родились двое детей: в 2009 году – дочь Анастасия, а в 2018 – сын Лукьян. С началом вторжения жена Сергея с детьми выехали в его родной город Мукачево, потом в Польшу, а затем решили переехать в Японию. Муж очень непросто принял новость о решении жены: "Мы не увидимся в ближайшие месяцы. Но привык доверять жене, я сказал окей. Она подалась на визу, я купил билеты в одну сторону".

Семья уехала в Токио. И супруги попали в ситуацию, в которой сейчас оказались многие украинские семьи: жена на чужбине с детьми, муж – в Украине. Видеться удавалось крайне редко, разлука стала сложным испытанием. Одна из встреч состоялась спустя почти год после переезда в Японию, когда группа "Без обмежень" в рамках благотворительного тура "Свободные Люди" сыграли сольный концерт в Токио.

О вынужденном пребывании отдельно от семьи Сергей рассказывал так: "За этот год нам очень мало времени удалось провести вместе с семьей оффлайн. С начала войны [полномасштабной] мы виделись трижды, но с момента отъезда семьи в Японию – всего дважды".

"Почему выбрала именно Японию? До войны уже жила здесь, когда была студенткой. Училась по обмену, а когда родилась Настя – работала. Поэтому понимала, как мне здесь устроить быт. Еще находясь в Польше, разослала резюме. Стало ясно, что у меня стопроцентно будет работа, потому что сразу пошли предложения и онлайн-собеседования", – объясняла Анна причину переезда в дальнюю страну.

Между тем Анна уверяла, что у них с Сергеем "была сделана "прививка" в отношениях на расстоянии": "Мы разлучались и на короткие сроки, и на более длинные из-за гастрольной деятельности, поэтому знаем, как поддерживать чувства на расстоянии. Более того, это всегда добавляло огонька в наши чувства, однако признаюсь: это очень тяжело для меня и для Сергея, потому что хочется быть вместе".

В Японии Анна устроилась на работу в Токийском муниципалитете. 4-летний Лукьян пошел в садик, а 13-летняя Анастасия – в школу. Анна занимается помощью украинским беженцам, обустройством их быта и всеми возникающими вопросами. По ее словам, ежедневно созванивалась с мужем по видеосвязи. Разговаривали "о бытовых вопросах, детях, о наших отношениях". "Не обязательно быть физически рядом, чтобы любить друг друга", – добавляла женщина.

Однако именно это, похоже, и стало причиной разрыва. По крайней мере, так считают люди из близкого окружения музыканта, к которым OBOZREVATEL обратился за комментариями: "Аня в Японии живет, а он – здесь. Хоть и виделись, но очень редко".

В своих соцсетях из личных снимков Сергей в последнее время публиковал только фото детей. В сообщениях жаловался, что очень скучает по ним, и с горечью отмечал, что они слишком быстро растут. Совместное фото с женой разместил в день ее рождения. Написал: "С днем рождения, моя девочка! Безгранично люблю тебя!". Больше общих фотографий с Анной на странице не было. Аккаунты Анны Стефанской в соцсетях закрыты для публичных просмотров, страница в Facebook и Instagram доступны только для ее друзей.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему Сергей Танчинец стал водителем в начале полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!