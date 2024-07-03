Лидер 'Агаты Кристи', брат которого открыто поддержал Украину, призвал российских звезд 'очиститься' на Донбассе

Лидер российской группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, брат которого – Глеб – открыто поддержал Украину и осудил войну, призвал коллег пройти через "чистилище" на Донбассе. Так путинист называет концерты в оккупированных городах, возле которых ведутся боевые действия.

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Вадим Самойлов с 2015 года ездит к оккупантам, устраивая для них циничные шоу и передавая помощь. Очевидно, в последнее время желающих поехать на Донбасс добровольно становится все меньше, поэтому он начал кампанию в СМИ по привлечению артистов на пропагандистские мероприятия.

"Я знаю множество примеров, когда журналисты, музыканты, даже не воюющие, побывав там, взрослеют молниеносно. Происходит переоценка ценностей. Поэтому для меня это еще и чистилище такое", – выдал россиянин.

Концерты перед террористами Самойлов называет своим "боевым долгом". Он также не отрицает, что может пополнить ряды российской армии, если будет чувствовать, что пригодится террористам.

В то же время его брат кровожадную позицию не разделяет. С Глебом они в 1988 бок о бок собрали "Агату Кристи", пока разные политические позиции не разделили семью.

Младший брат музыканта не увидел в Украине нацистов, не нашел причин называть певца Святослава Вакарчука "карателем" и не согласился выступать перед убийцами на Донбассе. Это повлекло за собой ряд скандалов и судебные разбирательства за право исполнять песни "Агаты Кристи". Суд стал на сторону путиниста.

Несмотря на это, Глеб продолжает жить и работать в России.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2015 году Вадим Самойлов получил орден из рук главаря "ЛНР". Вместе с ним "награду" забрала ярая путинистка Юлия Чичерина.

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