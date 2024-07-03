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Лидер "Агаты Кристи", брат которого открыто поддержал Украину, призвал российских звезд "очиститься" на Донбассе

Катерина Малай
Люди
1 минута
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Лидер 'Агаты Кристи', брат которого открыто поддержал Украину, призвал российских звезд 'очиститься' на Донбассе

Лидер российской группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, брат которого – Глеб – открыто поддержал Украину и осудил войну, призвал коллег пройти через "чистилище" на Донбассе. Так путинист называет концерты в оккупированных городах, возле которых ведутся боевые действия.

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Вадим Самойлов с 2015 года ездит к оккупантам, устраивая для них циничные шоу и передавая помощь. Очевидно, в последнее время желающих поехать на Донбасс добровольно становится все меньше, поэтому он начал кампанию в СМИ по привлечению артистов на пропагандистские мероприятия.

"Я знаю множество примеров, когда журналисты, музыканты, даже не воюющие, побывав там, взрослеют молниеносно. Происходит переоценка ценностей. Поэтому для меня это еще и чистилище такое", – выдал россиянин.

Лидер "Агаты Кристи", брат которого открыто поддержал Украину, призвал российских звезд "очиститься" на Донбассе

Концерты перед террористами Самойлов называет своим "боевым долгом". Он также не отрицает, что может пополнить ряды российской армии, если будет чувствовать, что пригодится террористам.

В то же время его брат кровожадную позицию не разделяет. С Глебом они в 1988 бок о бок собрали "Агату Кристи", пока разные политические позиции не разделили семью.

Младший брат музыканта не увидел в Украине нацистов, не нашел причин называть певца Святослава Вакарчука "карателем" и не согласился выступать перед убийцами на Донбассе. Это повлекло за собой ряд скандалов и судебные разбирательства за право исполнять песни "Агаты Кристи". Суд стал на сторону путиниста.

Несмотря на это, Глеб продолжает жить и работать в России.

Лидер "Агаты Кристи", брат которого открыто поддержал Украину, призвал российских звезд "очиститься" на Донбассе

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2015 году Вадим Самойлов получил орден из рук главаря "ЛНР". Вместе с ним "награду" забрала ярая путинистка Юлия Чичерина.

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