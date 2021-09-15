Летиции – 49: как менялся образ королевы Испании. Фото

15 сентября королеве Испании Летиции исполняется 49 лет. Она известна своей изысканными образами на публике и скромностью.

В честь этого OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялся образ Летиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем несколько интересных фактов о королеве.

Летиция – не королевских кровей. Она родилась в семье журналиста и медсестры.

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Свою первую любовь Летиция встретила в 16 лет. Это был преподаватель литературы Алонсо Герреро Перес, старше ее на 10 лет. Вскоре они начали жить вместе, но вот вступить в брак пара решилась лишь в 1998 году, более чем через 10 лет совместной жизни. Их союз продержался недолго, и уже в 1999 году супруги подали на развод.

Еще до окончания Мадридского университета она успела поработать на ABC, La nueva Espana. Некоторое время жила в Мексике, где сотрудничала с Siglo XXI, Bloomberg и CNN+.

При вступлении в брак Летиция и Филипп заключили брачный контракт на 50 страницах, который предусматривал последствия для обеих сторон на случай развода.

Летицию часто называют "королевой пластики": в 2008 году она сделала себе пластику носа, хотя некоторые эксперты полагают, что нынешняя форма носа является результатом нескольких операций.

Увлечения королевы – посещение театра, чтение и занятия спортом. Чтобы оставаться в форме, Летиция уделяет много времени физическим упражнениям.

Летиция старается питаться правильно, предпочитает овощи, салаты, мясо и рыбу, приготовленную на гриле. Королева очень любит мексиканскую кухню, поскольку она долго жила в Мексике.

В выборе парфюма Летиция остается очень консервативной: в течение многих лет она выбирает аромат Tresor от Lancome.

Королева Испании считается одной из самых стильных монарших особ в мире. Чаще всего ее можно увидеть в строгих юбочных и брючных костюмах, а иногда – и в изысканных платьях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Летиция вышла в свет в деловом образе и посетила одно из учебных заведений. В стильном наряде она побывала в городе Суэра.