Летиции – 49: как менялся образ королевы Испании. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Летиции – 49: как менялся образ королевы Испании. Фото

15 сентября королеве Испании Летиции исполняется 49 лет. Она известна своей изысканными образами на публике и скромностью.

В честь этого OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялся образ Летиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем несколько интересных фактов о королеве.

  • Летиция – не королевских кровей. Она родилась в семье журналиста и медсестры.

Летиция в молодости
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Летиция раньше
Летиция с мужем

  • Свою первую любовь Летиция встретила в 16 лет. Это был преподаватель литературы Алонсо Герреро Перес, старше ее на 10 лет. Вскоре они начали жить вместе, но вот вступить в брак пара решилась лишь в 1998 году, более чем через 10 лет совместной жизни. Их союз продержался недолго, и уже в 1999 году супруги подали на развод.

Как раньше выглядела Летиция
Летиция с семьей
Королева Летиция

  • Еще до окончания Мадридского университета она успела поработать на ABC, La nueva Espana. Некоторое время жила в Мексике, где сотрудничала с Siglo XXI, Bloomberg и CNN+.

  • При вступлении в брак Летиция и Филипп заключили брачный контракт на 50 страницах, который предусматривал последствия для обеих сторон на случай развода.

Летиция на свадьбе с мужем
Как выглядела Летиция в молодости

  • Летицию часто называют "королевой пластики": в 2008 году она сделала себе пластику носа, хотя некоторые эксперты полагают, что нынешняя форма носа является результатом нескольких операций.

  • Увлечения королевы – посещение театра, чтение и занятия спортом. Чтобы оставаться в форме, Летиция уделяет много времени физическим упражнениям.

Испанская королева Летиция
Летиция в изысканном образе
Как выглядит Летиция

  • Летиция старается питаться правильно, предпочитает овощи, салаты, мясо и рыбу, приготовленную на гриле. Королева очень любит мексиканскую кухню, поскольку она долго жила в Мексике.

  • В выборе парфюма Летиция остается очень консервативной: в течение многих лет она выбирает аромат Tresor от Lancome.

  • Королева Испании считается одной из самых стильных монарших особ в мире. Чаще всего ее можно увидеть в строгих юбочных и брючных костюмах, а иногда – и в изысканных платьях.

Летиция в наши дни
Как сейчас выглядит Летиция
Летиция в наши дни
Королева Летиция в наши дни
Испанская королева 49-летняя Летиция
Летиция в стильном образе
Летиция в ярком наряде

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Летиция вышла в свет в деловом образе и посетила одно из учебных заведений. В стильном наряде она побывала в городе Суэра.

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