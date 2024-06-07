Летали чартером четыре раза в неделю. Дмитрий Коляденко рассказал о 'классных корпоративах' для Януковича

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко раскрыл детали впечатляющих частных корпоративов, на которых звезде пришлось побывать. В частности, он упомянул о громких празднованиях экс-президента Януковича.

Своими воспоминаниями знаменитость поделился в блиц-интервью Радио Люкс. "До войны, до ковида были классные корпоративы у Януковича", – ответил на вопрос Коляденко.

По словам шоумена, подобные мероприятия политик устраивал часто, приходилось даже летать "чартерным рейсом по четыре раза в неделю". "Было очень много работы и там собиралось очень много людей, все было на высшем уровне", – добавил хореограф.

Между тем, некоторые украинцы не отказываются от роскошного праздника во время войны. Например, на днях украинская певица Анна Тринчер побывала на свадьбе блогера Евы Коршик и ее жениха Сергея Гуту. Праздник прошел в соседней Молдове, а среди приглашенных гостей были родственники и друзья жениха из РФ. Более того, молодожены исполнили свой первый танец под песню пророссийской группы "Мачете", солисты которой продолжают гастролировать по российским городам и поддерживают так называемую "СВО". Подробности – в нашем материале.

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