Анна Тринчер оскандалилась поездкой на свадьбу в Молдову к известному блогеру, где были русские и засветилась Алла Добкина. Все подробности и фото

На днях украинская певица Анна Тринчер побывала на свадьбе блогера Евы Коршик и ее жениха Сергея Гуту. Праздник состоялся в соседней Молдове, однако артистка сначала скрыла факт своего присутствия на мероприятии в соцсетях.

Тринчер продолжила выставлять сториз, словно она находится в Киеве. Однако со временем звезда все же исправилась и показала кадры со свадьбы в стиле "old money". Как пишет МУЗВАР, на празднике присутствовали родственники и друзья Сергея из России. По этой причине многие украинские знаменитости отказались от приглашения, чтобы не портить свою репутацию.

Тем не менее, молодожены исполнили свой первый танец под песню пророссийской группы "Мачете", солисты которой не уехали из РФ после 24 февраля 2022 года. Более того, музыканты продолжают гастролировать по российским городам и поддерживают так называемую "СВО". По данным инсайдеров, певец лично выступил перед влюбленными, однако эта информация не подтверждена.

До того, как по сети разлетелись фото с роскошной свадьбы, куда пришло даже молдавское ТЦК, пошутила виновница праздника, Тринчер хранила молчание. Впрочем, впоследствии она все же опубликовала фотографии с мероприятия, не вспомнив всех сомнительных деталей.

По данным Telegram-канала Harley Quinn, поздравить пару приехала украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан, славящаяся своей любовью к Куршавелю. В январе 2023 года украинка с находящимся в розыске МВД Сергеем Ошеровским устроили вечеринку стоимостью не менее 20 тысяч евро (около 900 тысяч гривен). Среди гостей свадьбы можно было увидеть дочь экс-нардепа Михаила Добкина Аллу, которая ведет свой блог исключительно на русском языке.

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