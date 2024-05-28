Дмитрий Коляденко назвал Ирину Билык 'королевой секса' и признался, почему перестал с ней общаться

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, почему не общается с бывшей возлюбленной Ириной Билык. По словам звезды, ему не понравилось поведение певицы по поводу их сотрудничества.

В свежем выпуске шоу "Слава+" хореограф рассказал о любви в своей жизни, выделив Елену Коляденко и Ирину Билык, которую назвал "королевой секса". Однако шоумен утверждает, что их пути с артисткой окончательно разошлись.

Недоразумение возникло на фоне предложения певицы поехать в общий благотворительный тур по городам Украины. "Ирина Билык, Дмитрий Коляденко поют концерт на одной сцене. Это ведь так круто. Мы же друзья, мы же родные, – говорит знаменитость. – Потом я вижу в Instagram тур Ирины Билык и молодого исполнителя. 12 концертов. И я ей пишу, без меня. Почему, почему? Ты со мной договаривалась. Едешь с молодым исполнителем".

В конце концов, говорит Коляденко, он осознал, что бывшую следует оставить в прошлом. Хореограф признался, что долгое время не мог отпустить Билык, что мешало ему строить новые отношения. "Вы любили, вы ссорились, разошлись. У нее другой мужчина, – продолжил гость. – Ты же не подружка Ирине Билык... У меня не идет личная жизнь, потому что я привязан к Ирине Билык". После этого шоумен поставил точку в этом вопросе.

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