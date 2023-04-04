Леся Никитюк вспомнила, как попала под вражеский обстрел во время съемок шоу: договорились никому этого не рассказывать

Известной украинской телеведущей Лесе Никитюк нередко приходится бывать в довольно опасных точках нашей страны в рамках авторского проекта, где она раскрывает болезненную правду о последствиях зверств российских оккупантов. Звезда уже успела побывать в Харькове, Херсоне и Николаеве. Однажды, по дороге из одного населенного пункта в другой, Никитюк с командой попала под вражеский обстрел.

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Этот опыт был одним из самых страшных в жизни телеведущей. Об это она рассказала в комментарии "Новому каналу".

Как выяснилось позже, обстрел производился из оперативного ракетного комплекса "Точка-У", который использует РФ с первых дней вторжения в Украину.

Артистка не уточнила, в каком именно городе произошел обстрел.

"Мы с командой договорились никому этого не рассказывать, но я начальница, поэтому мне можно. Ехали однажды из одного населенного пункта в другой и по дороге попали под обстрел. Как нам позже стало понятно, это была "Точка У". Благодаря ВСУ и Богу все остались живы, здоровы и невредимы", – поделилась Никитюк.

Впрочем, звуки выстрелов и взрывов для ведущей стали уже привычными. Когда она была в Харькове, Херсоне и Николаеве, то первые несколько часов ужасалась от каждого громкого звука, но спустя время, как и жители этих городов, привыкла.

"Несколько раз было такое, что звучала сирена, мы ехали в укрытие в гостинице, в которой остановились. Как только приезжали, тревога кончалась, и мы отправлялись назад снимать. А воздушные тревоги были очень часто… Если в Telegram-группах пишут: "В Херсоне взрывы, будьте осторожны", то чтобы вы понимали, там взрывы постоянно. А самое удивительное, что ты привыкаешь к этому часа через два и перестаешь дергаться. Воспринимаешь как должное", – рассказала Никитюк.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Никитюк поделилась печальной историей о своей подруге, жених которой погиб на войне. 22 января защитник сделал своей любимой предложение, а уже через два дня был убит оккупантами в бою за независимость Украины.

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