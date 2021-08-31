Леся Никитюк в крошечном бикини засветила красивую фигуру. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно попала в скандал с шоуменом Алексеем Дурневым, похвасталась новыми снимками. Знаменитость сделала подборку фото, сделанных летом.

Соответствующий пост Леся опубликовала на личной странице в Instagram. "Вот и лето прошло", – лаконично написала телеведущая.

Отметим, что на большинство фото Никитюк запечатлена в разных бикини. Звезда успела побывать на Мадейре, в Черногории и на разных украинских курортах.

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Поклонники сразу же ринулись писать комплименты о фигуре и красоте Леси Никитюк.

"Просто сногсшибательная", "Крепкий орешек", "Ну как красиво", "Леди Ле, ты волшебная", "Соблазняете своих фанатов", "Красотка", "Огонь", "Шикарная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Украинская ведущая Леся Никитюк начала свою карьеру в 2011 году. Она приняла участие в программе "Рассмеши комика" и вскоре ее позвали на программу о путешествиях "Орел и решка".

Телеведущая не замужем. В 2017 году Леся Ивановна сообщила публике о свадьбе с "соседом", но через два года стало известно, что ее не будет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками из отпуска, на которых продемонстрировала свои формы в ярком купальнике розового цвета.