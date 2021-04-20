Леся Никитюк рассказала, как попробовала вино от Джоли и Питта

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк вспомнила случай, когда ей довелось попробовать вино от мировых звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Во время игры "В приват к звезде" участник группы KADNAY Дима Каднай назвал

дату, а Леся показала фото, в эту дату сделанное. Это было снимок приятного вечера за бокалом вина. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

"У меня здесь винчик, фруктовая нарезочка и сыр, – отметила ведущая. – Кстати,

вино – из личного виноградника Брэда Питта и Анджелины Джоли. Оно только появилось в

Украине, и мне сразу презентовали эту бутылку. Это Miraval".

При этом она подчеркнула, что вино ей совершенно не зашло.

В 2011 году голливудская пара приобрела поместье Miraval площадью 500 гектаров. Они

превратили его в винодельню. Кстати, именно там в 2014 году была сыграна долгожданная

свадьба. В 2012 году Анджелина Джоли и Брэд Питт выпустили в продажу свои первые 6 тысяч бутылок Miraval Rosé 2012, которые были распроданы всего за пять часов.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха".

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранееНикитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала яркий лук на отдыхе в Хургаде.