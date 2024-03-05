Леся Никитюк и 'водитель маршрутки' представили военную версию популярного хита 'Фантом 2': получилось не хуже, чем оригинал

Украинская телеведущая Леся Никитюк и водитель Богдан Богданович (Игорь Новинчук) из шоу "Le Маршрутка" перепели хит "Двое" группы "Фантом 2". Слова новой версии касались войны в Украине и призывали подписчиков знаменитости присоединиться к сбору на дроны.

Кроме того, дуэт снялся в небольшом клипе, перевоплотившись в звезд 90-х. Видео Никитюк опубликовала на своей Instagram-странице. Сейчас многие украинские артисты пытаются помочь ВСУ таким креативным способом.

Яркие образы телеведущей и водителя привлекли внимание украинцев. За 20 часов пост набрал более 115 тысяч лайков.

Никитюк спела "Двое" на новый лад, написав текст о войне. Пользователи были в восторге от вирусного звучания. В припевах трека говорится:

"Две жизни у меня "после и до",

До того, как вторглось ху*ло.

И два года мы все в войне,

Черно-белые дни в календаре.

И два выбора в этой войне –

Либо помощь, либо нет.

Это жизнь реальная, а не сон,

Собираем все на дрон".

Звезда также выставила фотоколлаж с солистами "Фантом 2" Ольгой Гречко и Романом Матияшем. Благодаря этому можно было увидеть насколько удачным получилось перевоплощение Никитюк и Богдановича: от одежды до макияжа и аксессуаров.

Кроме того, телеведущая опубликовала в Insta-stories небольшое видео "за кадром": в нем она с водителем лакомятся бутербродами с колбасой. После закрытия сбора знаменитость пообещала показать больше бэкстейджа.

Украинцы оценили креатив Никитюк, о чем написали в комментариях:

"Здесь полно таких, кто не поймет какой был оригинал".

"Донат есть, репост есть, а как эту песню в машину скачать?"

"За такой хит невозможно пройти мимо".

"Ааа это моя любимая группа детства "Фантом 2".

"Почему никто не пишет, что Богданович круто зачитал?"

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