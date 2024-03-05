Известный телеведущий обнародовал неожиданные страницы из прошлого Данилко: воровали деньги, которые зарабатывал по сельским клубам

Украинский телеведущий Константин Грубич, интервью которого с юным Андреем Данилко недавно наделало в СМИ шума, некоторое время дружил с артистом. Тот даже должен быть журналисту кумом.

Об этом Грубич рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Константина, путь к славе Андрея Данилко был совсем не безоблачным: "Появились такие "попутчики", которые даже деньги, заработанные по сельским клубам, у него воровали".

Константин Грубич вспоминает свое интервью с Данилком в программе "Вибрики", где тот впервые показался публично, так: "Судьба так распорядилась, что я стал человеком, убедившим Андрея раскрыться. Уговорить его предстать перед публикой как артист Андрей Данилко. На тот момент никто не знал, кто скрывается за образом Верки Сердючки. Лето 1995-го года, по телевизору крутится многосерийная реклама "Приватбанка", где странноватая с виду проводница рекламирует ваучеры. А у меня с февраля началось юношеское ток-шоу на УТ-1. А поскольку программа называлась "Выпады", то предполагала участие героев, оправдывающих название. И здесь я вижу эту проводницу – то, что нужно".

"Но проблема в том, что никто не может подсказать, где ее искать. Более того: я не знал, что это парень, – продолжает Грубич. – Начинаю с "Приватбанка". Говорят, все вопросы к Приват-ТВ в Харькове, это они снимали. Там отвечают: да, знаем, но это не она, а он. Представьте, мое удивление еще интереснее стало. Начинают рассказывать, что артист из Полтавы, молодой парень. Зовут так-то. Полтава? Так я тоже из Полтавы! Узнал, что он только что поступил в эстрадно-цирковое училище в Киеве".

"А я знал директора заведения Клима Гокуня, потому что время от времени сотрудничали, – добавляет телеведущий. – Звоню. Говорит: "Есть такой, но вы его не найдете, он все время на гастролях". Удивляюсь: "Какие гастроли, только две недели занятия начались?" "Он талантлив, поэтому взяли, – отвечает, – однако на занятия не ходит. Все время ездит по городам и селам с выступлениями". Словом, это продолжалось несколько месяцев, я уже разыскивал его даже из-за вахтеров общежития".

Грубичу удалось найти Андрея: "И вот пришел на встречу – настолько скромный, даже испуганный в каких-то моментах, что не поверил глазам: "Как? На экране такой раскованный". Он не то, что не хотел сниматься в программе, он активно сопротивлялся. Объяснял, что его никто не знает, и это устраивает – раскрываться не хочет. Не стремился к славе, на тот момент – точно нет. Впоследствии он согласился показать сценки, но все еще не хотел быть Андреем Данилко как героем ток-шоу. Однако, в конце концов, передачу мы сняли. Пожалуй, убедительным фактом стало то, что мы земляки. "Хорошо, поскольку ты из Полтавы, я тебе поверю", - сказал мне.

"А потом где-то некоторое время мне пришлось быть не то, что продюсером, а неким передаточным звеном, потому что мне постоянно звонили, чтобы пригласить его выступить, – вспоминает Грубич. – Правда, в начале его карьеры не все было гладко. Случались такие "попутчики", которые даже деньги, заработанные по сельским клубам, у него воровали. Пока не появился Юра Никитин со своей продюсерской компанией – всякое бывало. Мы с тех пор виделись не раз, дружили одно время. Он даже должен был стать нашим кумом, но из-за занятости не получилось. Сейчас, может, когда-нибудь раз в несколько лет позвонит. Последний раз мы общались по telegram, когда прислал в начале вторжения, где-то в марте, мем с Оксаной Марченко. Прилепил там себя – это видео у меня в Instagram набрало почти миллион просмотров".

Полное интервью с Константином Грубичем читайте на OBOZ.UA в среду, 6 марта.

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